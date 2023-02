Die New Yorker Fashion Week ging gerade zu Ende und hinterließ gleich mal einen neuen Signature-Hairstyle. Der Slicked-Back Bun ist DER Beauty-Trend der Stunde.

Das beste: Der Look funktioniert mit fast jeder Haarlänge und Haarstrukur.

Der Slicked-Back Bun: Die hotteste Trendfrisur der New York Fashion Week

Ganz wie geschmiert, lautete wohl das Motto der New Yorker Fashion Week in Sachen Hairstyle. Die Mode-Woche in der Megametropole ging gerade erst zu Ende, eine Frisur bleibt aber ganz sicher: Und zwar der Slicked-Back Bun! Wir haben bei den diesjährigen Shows nämlich ein Augenmerk auf die Frisuren der Models gelegt, und dabei hat sich ein ganz klarer Trend herauskristallisiert. Von großen Modehäusern wie Schiaparelli, bis hin zu aufsteigenden Labels wie Luar – überdurchschnittlich viele Models liefen diese Saison mit einem ultra sleeken Dutt am Hinterkopf über den Runway. Damit ist DER Hairstyle-Trend für diesen Frühling wohl auch besiegelt.

Bild: Spotlight

Das Tolle daran: Die Frisur sieht nicht nur mega elegant aus und wertet sogar jedes Basic-Outfit sofort auf, der Hairstyle ist obendrein auch ziemlich einfach nach zu stylen. Kein Wunder, dass auch Stars wie Hailey Bieber und Bella Hadid regelmäßig auf den Slicked-Back Bun setzen, auch wenn sie nur kurz das Haus verlassen.

So geht der Hairstyle

Die Frisur des Runways sieht nicht nur richtig cool aus, sie kostet dich keine fünf Minuten, versprochen! Also, zuallererst solltest du deine Haare gut durchkämmen. Besonders praktisch: Der Ansatz kann für den Look auch ruhig etwas fettig sein, denn das fällt bei all dem Haargel hinterher nicht mehr auf. Nimm also eine etwa erbsengroße Menge Gel in die Hand und verteil es in deinen Haaren, vor allem in der oberen Partien und am Ansatz. Die Längen der Haare fasst du nun zu einem Dutt zusammen und bindest ihn fest. Der Bun soll dabei weder zu weit oben, noch zu weit unten platziert sein. Solange das Gel jetzt noch nicht getrocknet ist, kannst du mit einem Kamm durch die Haare fahren. Das Ganze wird dann noch mit Haarspray fixiert. Baby- und abstehende Haare sind beim Slicked-Back Bun ein No-Go. Also bloß nicht mit Haargel geizen! Auf TikTok findet ihr übrigens unzählige Clips zur Veranschaulichung.

Die Frisur eignet sich für jede Haarlänge und Haarstruktur, sofern du nicht gerade einen ultrakurzen Pixie hast. Der Look ist vor allem vom Vorteil, wenn die Haare nicht mehr ganz so frisch sind – perfekt also für einen lazy morning, um Zeit zu sparen! Die Bilder von der Schiaparelli-Show beweisen allerdings auch, dass die Frisur ideal für jedes schickes Event ist. Viel Spaß beim Nachstylen!