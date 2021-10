Von insgesamt 1,2 Millionen Einsendungen wurde jetzt das deutsche Jugendwort des Jahres 2021 ausgewählt. Die drei Finalisten waren sus, Sheesh und cringe.

Der Gewinner erhielt 42 Prozent der Stimmen.

„Cringe“ ist Jugendwort des Jahres

Seit 2008 veranstaltet der Langenscheidt-Verlag jährlich die Suche nach dem Jugendwort des Jahres. Seit 2020 dürfen Jugendliche selbst über ihr Wort des Jahres abstimmen; zuvor war dafür eine ausgewählte Jury verantwortlich.

2021 gab es insgesamt etwa 1,2 Millionen Einsendungen. Die Top Ten Wörter waren:

„Sheesh“ (Ausdruck des Erstaunens)

„wild/wyld“ (krass)

„cringe“ (fremdschämen)

„sus“ (verdächtig)

„akkurat“

„same“ (zustimmend)

„Digga“ (Freund, Kumpel)

„papatastisch“ (fantastisch)

„Geringverdiener“ (scherzhaft für Verlierer)

Meme – Es ist Mittwoch meine Kerle

Österreichische Version wird noch gesucht

Am 13. September wurden dann die Top drei bekanntgegeben: sus, Sheesh und cringe. Gewonnen hat letztendlich cringe. Bereits 2020 schaffte es der Begriff in die Top drei des Jugenwortes.

Für alle, die sich jetzt besonders alt fühlen und sich fragen, was das bedeutet, hat Langenscheidt auch gleich die passende Erklärung bereit. Cringe sagt man demnach in Situationen des Fremdschämens. Es wird sowohl als Adjektiv verwendet – also zum Beispiel „der Film war echt cringe“ – oder als Ausruf, wenn eine Situation peinlich ist. Eine Abwandlung davon ist, zu sagen, dass etwas „cringeworthy“ ist. Vergangenes Jahr wurde übrigens „Lost“ zum Gewinner gekürt.

Auch in Österreich wird im Rahmen der Aktion „Das Österreichische Wort/Unwort“ unter anderem das Jugendwort des Jahres gesucht. Die Vorauswahl läuft derzeit noch, wer möchte kann also seine Vorschläge hier noch einsenden.