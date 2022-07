Endlich steht fest, wer der nächste Dschungelcamp-Moderator an der Seite von Sonja Zietlow ist. Wie der deutsche Sender RTL jetzt bekannt gegeben hat, tritt Jan Köppen in die Fußstapfen von Daniel Hartwich.

Dem einen oder anderen dürfte der 39-Jährige auch bekannt vorkommen …

Jan Köppen moderiert das Dschungelcamp

Nach monatelanger Wartezeit wissen wir nun endlich, wer „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ ab nächstem Jahr moderiert und somit auch ins australische Baumhaus einzieht. Jan Köppen, der bereits ein bekanntes Gesicht für RTL-Seher*innen ist, wird der Nachfolger von Daniel Hartwich, der die letzten zehn Staffeln an der Seite von IBES-Urgestein Sonja Zietlow moderiert hat.

Nachdem Hartwich seinen Ausstieg aus der Show bekannt gegeben hat, kursierten einige Gerüchte, wer diese ehrwürdige Aufgabe statt ihm übernehmen könnte. Unter anderem fielen Namen wie Olivia Jones, die in diesem Jahr täglich das „Nachspiel“ zum Dschungelcamp moderiert hat – und auch Comedian Chris Tall wurde immer wieder genannt.

Doch das waren reine Spekulationen, wie sich herausgestellt hat. Denn in Wahrheit wollte der IBES-Sender RTL jemand ganz anderen dazu verpflichten, das Dschungelcamp zu moderieren: Jan Köppen. Der 39-Jährige freut sich bereits auf diese abenteuerliche Reise, wie er gegenüber dem Sender verrät. „Endlich Dschungel! Ich dachte, Tante RTL klopft nie an und fragt. Aber mal im Ernst: Ich freue mich wahnsinnig auf IBES, das größte deutsche TV-Lagerfeuer – und natürlich auf meine hochgeschätzte Kollegin Sonja und das Team von ITV Studios. Wird mega, nie wieder frieren im Januar!“

Bekanntes RTL-Gesicht

Wer sich jetzt denkt: „Den kenn‘ ich doch!“, liegt damit auch vollkommen richtig. Denn Köppen war bereits in zahlreichen RTL-Formaten zu sehen. Er moderiert unter anderem „Ninja Warrior“, „Take me out“, „Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands“ und das RTL-Turmspringen. Mit actiongeladenen Situationen kennt sich der 39-Jährige also bestens aus.

Auch beim diesjährigen „Let’s Dance“-Finale hat Jan den damals an Corona erkrankten Daniel Hartwich erfolgreich vertreten und bewiesen, dass er unheimlich gut in dem ist, was er tut. Denn schon damals sammelte er bei den Zuseher*innen zahlreiche Sympathie-Punkte.

Das sagt Sonja Zietlow dazu

Ganze 15 Staffeln lang ist Sonja Zietlow bereits das Gesicht des Dschungelcamps. Dabei hat sie bereits unzählige Höhen, aber auch einige Tiefen erlebt. Wie etwa den plötzlichen Tod des früheren IBES-Moderators Dirk Bach. In diesem Jahr wurde dann auch noch bekannt, dass Daniel Hartwich, der seit 2013 gemeinsam mit Sonja moderiert hat, Abschied von der Sendung nimmt. Umso mehr freut sie sich jetzt auch, einen neuen Moderations-Partner an ihrer Seite zu haben.

„Über Jans Hängebrücken-Tauglichkeit mache ich mir dank seiner ‚Ninja Warrior‘-Moderation keine Sorgen. Wenn er jetzt auch mit wenig Schlaf, Nachtschichten und meiner Wenigkeit zurechtkommt, verdient er das Prädikat ‚dschungeltauglich‘. Aber ganz ehrlich? Er hat auch Frank Buschmann überlebt und Dschungelchef Küttner weiß schon, was er tut. Ein super Kollege, das wird toll!“, so die 54-Jährige.

Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich raus“ startet im Jänner 2023. Auf RTL+ könnt ihr euch die bisherigen Folgen von vergangenen Ausgaben ansehen.

Wie findet ihr Jan Köppen als neuen Dschungelcamp-Moderator? Passt super – bin echt schon gespannt! Hm, hätte mir jemand anderen gewünscht …

