Im Sommer fühlt sich alles irgendwie leichter an. Man kommt endlich mal zum Durchatmen, kann loslassen und reflektieren. Einige Sternzeichen nutzen diese Kraft jetzt, um sich einen lang ersehnten und wirklich sehr großen Traum zu erfüllen – und sie werden es garantiert nicht bereuen.

Wer sich noch im Juli auf etwas Großes freuen kann, lest ihr hier.

Stier

Manchmal muss man die Dinge einfach selbst in die Hand nehmen, damit etwas Tolles daraus wird und man sein Ziel erreicht. Klar, das ist nicht immer einfach und oft fehlt auch die Motivation dazu. Doch im Juli fällt es dem Stier wie Schuppen von den Augen und er weiß ganz genau, was er tun muss, damit er glücklich ist und vorankommt. Damit schafft er es auch, sich insgeheim einen großen Traum zu erfüllen. Auch wenn er erstmal viel Arbeit investieren muss, kann das Sternzeichen das Endergebnis umso mehr schätzen.

Schütze

Immer wieder träumt die Schütze davon, einfach sehr weit weg zu sein und all ihre Probleme hinter sich zu lassen. Doch bisher gab es immer etwas, woran das Sternzeichen noch festgehalten hat – dadurch wurde es immer zurückgehalten. Jetzt ist aber die Zeit gekommen, in der die Schütze endlich genügend Mut hat, um den großen Schritt zu wagen und ihrem großen Traum näherzukommen. Auch wenn sie einiges hinter sich lassen muss, damit der Plan auch wirklich aufgeht, weiß sie, dass es sich am Ende mehr als nur lohnen wird.

Steinbock

Schon sein ganzes Leben lang hat der Steinbock genau ein Ziel vor Augen. Doch um das zu erreichen, müsste er sehr viel auf sich nehmen. Bisher hat ihn das immer aufgehalten. Damit ist jetzt aber Schluss! Das Sternzeichen nimmt die Energie, die ihm das Universum im Monat Juli bereitstellt und nutzt sie dazu, um sich einen großen Traum zu erfüllen. Erstaunt über die Kraft, die der Steinbock daraus gewinnt, fühlt er sich plötzlich so, als könnte er Berge versetzen. Und das kann er auch – zumindest seine ganz persönlichen.