Insgeheim hat doch jeder von uns Sehnsüchte und Wünsche, an die man häufig denkt. Doch man muss auch etwas dafür tun, damit ein Traum wirklich wahr wird. Für diese drei glücklichen Sternzeichen könnte es schon sehr bald so weit sein!

Denn es dauert nicht mehr lange, bis sie das erreichen, wovon sie schon lange träumen.

Wassermann

Für viele stehen Job und Karriere an oberster Stelle der Prioritäten-Liste. Doch für den Wassermann gibt es nur eines, um ein überglückliches Leben zu führen: Familie. Und genau dieser Traum wartet jetzt auch auf das Sternzeichen. Die Person, mit der sich der Wassermann seine Zukunft vorstellen kann, ist nicht mehr weit entfernt. Wenn es so weit ist, weiß das Sternzeichen auch sofort, was es tun muss. Und auf all jene Wassermänner, die bereits vergeben sind, könnte schon sehr bald der nächste große Schritt zukommen. Nur Mut – diese Veränderung bedeutet pures Glück und grenzenlose Liebe!

Waage

Die erfolgsorientierten Waagen verfolgen oft nur ein Ziel: Sie wollen im Leben alles und noch viel mehr erreichen. Dafür sind sie auch gewillt, Wege zu gehen, die anderen oft zu kompliziert sind. Dieser Mut und diese Zielstrebigkeit werden jetzt aber belohnt; denn das Sternzeichen kann sich darauf freuen, dass sein größter Traum bald in Erfüllung geht. Um diesen Triumph zu genießen, sollte sich die Waage dann aber auch richtig viel Zeit nehmen, schließlich hat sie hart dafür gearbeitet. Sich sofort in die nächste Aufgabe zu stürzen, wäre in dem Fall eher kontraproduktiv.

Skorpion

Der Skorpion ist schon lange auf der Suche nach einer Sache, die seinem Leben Sinn gibt. Klar, Familie, Job und Freunde sind ohnehin schon unglaublich erfüllend. Doch dem Sternzeichen hat immer ein bestimmtes Etwas gefehlt, worauf er sich konzentrieren und in das er sein ganzes Herzblut stecken kann. Die Suche hat bald ein Ende! Denn jetzt ist endlich die Zeit gekommen, in der dem Skorpion ein Licht aufgeht und er endlich weiß, was ihn ausfüllt. Dann heißt es: Bloß keine Zeit verschwenden, denn darauf hat er schon viel zu lange gewartet.