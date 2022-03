Kommt jetzt bald die Pille für den Mann? Forschern in den USA ist nun offenbar ein erster Durchbruch gelungen.

Laut ihren Studien mit Mäusen habe das getestete Medikament eine Wirkung von 99 Prozent. Das Mittel „YCT529“ soll die Spermienzahl drastisch reduzieren.

Pille für den Mann: Erste erfolgreiche Tests in den USA

Alle Jahre wieder sorgen Nachrichten über einen möglichen Durchbruch bei der Entwicklung einer Antibabypille für den Mann für Schlagzeilen. Jetzt soll es erneut Forschungsfortschritte in Sachen Verhütungsmethoden für Männer geben. Wissenschaftler an der Universität von Minnesota in den USA wollen eine 99-prozentige Wirksamkeit eines Medikaments zur Verhütung festgestellt haben.

Bislang habe man das Medikament nur an Mäusen getestet. Gegen Ende des Jahres wolle man allerdings auch klinische Studien an Menschen durchführen. Die Forscher sind optimistisch, dass das Medikament womöglich schon in den kommenden fünf Jahren am Markt zugelassen werden könnte. Zwar gibt es „keine Garantie, dass es klappt“, so Professorin Gunda Georg gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, sie wäre jedoch überrascht, sollte das Medikament nicht auch bei Menschen wirken.

Medikament „YCT529“ soll Spermienzahl reduzieren

Um YCT529 zu testen, verabreichte man den Versuchsmäusen das Mittel insgesamt vier Wochen lang oral. Die Einnahme des Medikaments habe laut den Forschern dazu geführt, dass sich die Spermienzahl der Mäuse drastisch reduzierte und die Trächtigkeit der Tiere damit zu 99 Prozent verhütet wurde. Etwa vier bis sechs Wochen, nachdem YCT529 wieder abgesetzt wurde, waren die Mäuse bereits wieder zeugungsfähig.

Anders als die Pille für die Frau, die auf Hormonen basiert, soll die mögliche Antibabypille für den Mann die Spermienproduktion hemmen, indem sie an ein Protein andockt, das für die Produktion zuständig ist. Nebenwirkungen habe man im Zuge der Studie keine festgestellt. Bei der Frühjahrstagung der American Chemical Society will das Forscherteam rund um Gunda Georg die Studienergebnisse im Detail präsentieren.