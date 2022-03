Auf dem Flug zu ihrem Konzert in Paraguay geriet Miley Cyrus mit ihrer Crew in ein schweres Unwetter. So schwer, dass ihr Flugzeug sogar vom Blitz getroffen wurde. Auf Instagram zeigt Miley jetzt, wie schwer der Flieger beschädigt wurde.

Zum Glück geht es allen Passagieren gut!

Miley Cyrus: Notlandung wegen Unwetter

Es muss ein richtiger Schock für Miley und ihre Crew gewesen sein. Denn während sie nach Paraguay zu Mileys Auftritt beim Asunciónic-Festival fliegen, geraten sie in einen heftigen Sturm. Miley filmt aus dem Flugzeugfenster, wie nahe das Gewitter ist und teilt es später auf Instagram. In dem Video hört man unter anderem auch, wie verschreckt ihre Begleitungen sind, die nach einem Blitz aufschreien.

Doch damit war der Schreck noch nicht vorbei. Denn Mileys Flieger wird tatsächlich von einem Blitz getroffen. Das Flugzeug muss deshalb mitten im Unwetter notlanden. „Meine Crew, Band, Freunde und Familie, die alle mit mir gereist sind, sind nach einer Notlandung in Sicherheit“, beruhigt Miley ihre Fans später auf Instagram und teilt auch ein Foto, das zeigt, wie stark das Flugzeug vom Blitz beschädigt wurde.

„Wir waren leider nicht in der Lage, nach Paraguay zu fliegen“

Die Notlandung hatte jedoch eine große Konsequenz für die Sängerin. „Wir waren leider nicht in der Lage, nach Paraguay zu fliegen“, schreibt sie. Denn den Weg zum Festival konnte Miley durch die Notladung nicht rechtzeitig schaffen. Unter dem Post betonen viele Fans jedoch, dass das ohnehin nebensächlich ist.

Wichtig sei nur, dass es Miley und ihrer Familie gut gehe! „Es tut mir so leid… Ich bin gerade in Paraguay, aber ich verstehe das sehr gut. Passt auf euch auf!“, schreibt etwa ein User. Eine andere betont währenddessen: „Ich bin froh, dass es allen gut geht, mach dir keine Sorgen wir verstehen dich und lieben dich so sehr.“

Die Stürme in Paraguay waren zuvor übrigens schon so schlimm, dass der erste Tag des Festivals bereits abgesagt werden musste. Geplant waren ursprünglich Auftritte von den Foo Fighters, Doja Cat und Machine Gun Kelly. Miley wäre der Headliner an Tag zwei gewesen. Nach dem Unwetter an Tag zwei wurde das Festival letztlich komplett abgesagt! Als kleine Wiedergutmachung teilte das Festival auf seiner Instagram-Seite ein Video von Miley, in dem sie für ihre Fans singt.