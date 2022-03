Auf Instagram sorgt ein Mann mit einem äußerst speziellen Essverhalten gerade für viel Diskussionen. Die Rede ist von dem US-Amerikaner Brian Johnson alias „Liver King“. Der Influencer schwört nämlich darauf, sein Fleisch ausschließlich roh zu verzehren – und das schon seit gut 20 Jahren! Seine Leibspeisen: Hoden und Leber.

Vegetarier und Veganer sollten diesen Artikel lieber überspringen.

Mann ernährt sich seit 20 Jahren fast ausschließlich von rohem Fleisch

Während immer mehr Menschen aus vielen verschiedenen Gründen immer weiter ihren Fleischkonsum herunterfahren oder ganz auf tierisches Protein verzichten, lebt Brian Johnson aus Texas in den USA einen ganz anderen Lifestyle.

Der Mann – der sich übrigens selbst als „Leber-König“ bezeichnet – ernährt sich fast ausschließlich von Fleisch. Das ist in den USA ja erstmal gar nicht so extrem ungewöhnlich. Doch was die Zubereitung des Fleisches betrifft, hebt sich Brian von den restlichen Steak-Liebhabern deutlich ab. Er bereitet es nämlich gar nicht zu! Der Leber-König isst seine Fleischgerichte tatsächlich am liebsten roh.

Während uns das Video an eine Szene aus „Game of Thrones“ erinnert, bekommt Brian mit seinem Lebensstil immer mehr Aufmerksamkeit.

Star auf Instagram

Auf Social Media ist der „Liver King“ bereits ein echter Star. Sein Insta-Profil verzeichnet nämlich sage und schreibe 1,2 Millionen Follower. Auf seinem Account präsentiert sich der durchtrainierte Familienvater mit dem langen Bart fast ausschließlich oben-ohne – und zieht ganz nebenbei auch das ein oder andere Fahrzeug (weil klar – männlich und so). Er polarisiert aber nicht nur mit seinem Auftreten, sondern eben vor allem durch seinen außergewöhnlichen Ernährungsstil, der eher an die Steinzeit, als an das 21. Jahrhundert erinnert. Aber genau da verbirgt sich auch die Intention hinter seiner speziellen Diät.

Brian Johnson verzehrt täglich rohes Fleisch von selbst geschlachteten Kühen. Seine Mission lautet: Die Menschen zurück „zum Leben der Vorfahren führen“. Denn das habe man ihnen – unter anderem aufgrund der modernen Welt und Lebensmitteln voller Chemie – genommen, so der Texaner auf Instagram.

Übrigens: Auch seine Frau und Kinder sind von dem Lifestyle überzeugt. Sie treffen sich sogar am Mittagstisch zum Verzehr von rohen Hoden.

Klar, jeder, wie er will! Dennoch sollte jetzt besser niemand auf die Idee kommen Brians Ernährungsweise nachzumachen. Ärzte raten nämlich dringend davon ab, Fleisch roh zu verzehren, da das Fleisch einen idealen Nährboden für Parasiten und Viren darstellen kann.