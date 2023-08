Der Herbst naht und damit auch eine große Veränderung für das eine oder andere Sternzeichen. Vorausgesetzt, sie geben sich der Verlockung hin, die sie erwartet.

Denn hierbei kommen nicht alle gut weg …

Stier

Der große Traum des Stieres: er möchte die Welt erkunden! Bisher fehlte ihm dafür allerdings sowohl der Mut als auch das Geld. Doch im Herbst wartet eine Möglichkeit auf das Sternzeichen, die plötzlich sämtliche Türen zu seinem tiefen Wunsch öffnet. Jetzt heißt es: zuschnappen und auf ins Abenteuer stürzen! Denn das Sternzeichen weiß ganz genau, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um genau das zu tun, wovon er immer geträumt hat. Dass er dabei Berufliches und Vergnügen miteinander verbinden kann, klingt beinahe schon zu schön, um wahr zu sein.

Löwe

Der Löwe ist ohnehin nicht sonderlich geschickt darin, Verlockungen zu widerstehen. In wenigen Monaten könnte aber die ultimative Challenge auf ihn warten. Denn die Vergebenen unter dem Tierkreiszeichen treffen auf eine ganz bestimmte Person, bei der die Funken nur so sprühen. Eine noch nie zuvor dagewesene Verbindung sorgt für heftiges Chaos im Kopf des Löwen. Er verspürt den Drang, sich dieser Versuchung hinzugeben und dafür seine aktuelle Beziehung zu riskieren. Dass er dabei ein gebrochenes Herz in Kauf nehmen muss, ist für den Löwen zwar ungünstig; dennoch kann er einfach nicht widerstehen.

Jungfrau

Das Leben der Jungfrau ist in den meisten Fällen schon bis ins kleinste Detail durchgeplant. Platz für unerwartete Ereignisse und Möglichkeiten, gibt es hier nicht. Dennoch muss sich das Sternzeichen auf eine Chance gefasst machen, die sich als echte Verlockung herausstellt. Denn um sie anzunehmen, muss die Jungfrau zwar mit einigen ihrer Traditionen und Vorgehensweisen brechen, doch das Ergebnis, das sie früher oder später erwartet, ist einfach zu schön. Wird das Tierkreiszeichen über sich hinauswachsen und sich der Verlockung hingeben? Oder bleibt alles beim Alten und die Jungfrau belässt das Ganze bei einer Träumerei? Der Herbst wird es zeigen …