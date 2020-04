Trotz heimeliger Einrichtung kann das Homeoffice recht schnell stressig werden. Da hilft es, sich in der Mittagspause eine kleine Ablenkung zu gönnen und die Arbeit, mal Arbeit sein zu lassen.

Für die kurze Pause zwischen den Arbeitsstunden im Homeoffice bieten sich vor allem Comedy-Serien an, bei denen du den stressigen Alltag für ein paar Minuten vergessen kannst.

Hier sind unsere Top 5 Favoriten:

1. How I met your Mother

Mit dieser Serie wird eure Mittagspause garantiert legen… wartet, es kommt gleich… där! Die Geschichten rund um Barney, Ted, Robin, Marshall und Lily sind nämlich perfekt, um euch für eine kurze Zeit in eine andere Welt zu stürzen. Bei Netflix sind aktuell alle neun Staffeln verfügbar. Somit könnt ihr selbst entscheiden, welche Anekdote aus Teds Leben ihr euch ansehen wollt.

2. Modern Family

Diese US-Sitcom handelt von drei Patchworkfamilien, die alle miteinander verwandt sind. Mit einer Länge von 20-25 Minuten pro Folge bietet sie sich perfekt an, um seine Lachmuskeln in der Mittagspause auf Hochtouren zu bringen. Bei Netlix gibt es bereits neun Staffeln der Comedy-Serie. Wer also auf lustige Familiendramen steht, ist hier genau richtig.

3. Full House

Ach ja, die Serie prägte nicht nur unsere Kindheit, sondern zählt auch heute noch zu unseren absoluten Lieblingen. Grund genug, sich zwischen dem Homeoffice ein paar Folgen auf Netflix zu gönnen. Falls euch “Full House” allerdings schon zu retro ist, könnt ihr eure Arbeit auch mit ein paar Episoden des neueren Netflix-Spin-Offs “Fuller House” belohnen.

4. Brooklyn Nine-Nine

Ein Polizeirevier in Brooklyn wird in dieser Serie zum Ort voller Pannen und Katastrophen. Die Comedy-Show aus den USA ist nicht nur super lustig, sondern bekommt auch durch Darsteller wie Andy Samberg und Terry Crews das nötige Drama. Falls ihr im Homeoffice also mal einen schlechten Tag habt, könnt ihr eure Laune mit “Brooklyn Nine-Nine” wieder ankurbeln. Fünf von sieben Staffeln gibt’s übrigens schon auf Netflix.

5. Die Simpsons

Müssenwir mehr sagen? Die Simpsons sind Kult und allein deswegen sind sie eine gute Serienwahl für die Mittagspause. Auf Disney+ könnt ihr euch unzählige Folgen aus 30 Staffeln der Serie anschauen. Langweilig wird’s also nicht. Falls ihr aber dann doch mal ein wenig Abwechslung braucht, findet ihr ja vielleicht in unserer Liste mit den besten Netflix-Reality-Shows etwas Passendes!