Der Frühling steht für Neuanfang. Auch was unsere Haare betrifft! Es gibt nämlich keinen besseren Zeitpunkt für eine Veränderung, wenn auch um uns herum alles wieder aus dem Winterschlaf erwacht. Gigi Hadid und Kendall Jenner machen es vor und zeigen uns die Haarfarben-Trends für diesen Frühling.

Sie setzen auf Golden Copper und platinblond!

Haarfarben-Trends im Frühling 2022

Wer mal wieder Lust auf eine Veränderung hat, sollte die Chance jetzt ergreifen. Denn kaum eine Zeit steht so sehr für Neuanfang, wie der Frühling. Die perfekte Gelegenheit also, um eurer Haarpracht wieder neues Leben einzuhauchen. Stars wie Kendall Jenner und Gigi Hadid haben es schon gewagt. Denn ihre Köpfe ziert inzwischen eine neue Haarfarbe, die den Frühling gebührlich willkommen heißt. Wir verraten euch, welche Colours jetzt absolut im Trend sind:

Golden Copper à la Kendall Jenner

Wer sich kürzlich auf den Insta-Account von Kendall verirrt hat, weiß schon Bescheid: Die 24-Jährige hat sich von ihrer dunkelbraunen Mähne verabschiedet. Stattdessen ist der Reality-Star jetzt ein bekennender Rotschopf. Und wir lieben ihren neuen Look! Die rötliche Farbnuance ist DIE Trendfarbe im Frühling 2022. Und hier gleich mal zum Mitschreiben für euren nächsten Friseurbesuch: Die Mischung aus Hellbraun und Rot nennt sich Golden Copper.

Das Besondere an dieser Haarfarbe: Sie wirkt natürlich und leicht matt, da der Rotton etwas zurückhaltender ist als klassisches Rot. Somit perfekt für all diejenigen von euch, die keine zu krasse Farbveränderung, aber trotzdem etwas Neues wagen wollen.

Platinblond à la Gigi Hadid

Bisher kannten wir das Supermodel nur mit honigblondem Haar und leicht rötlichen Farbnuancen. Aber nun überrascht sie uns auf dem Laufsteg von Burberry und Ralph Lauren mit ihrer bisher hellsten Haarfarbe: Platinblond. Gigi Hadid bringt den Klassiker unter den Haarfarben wieder aufs Trendradar zurück. Mit ihrem langen Haar wirkt das intensive helle Blond mega glamourös.

Die Mutigen unter euch können es Gigi ruhig gleichtun, den ihr neuer Look ist diesen Frühling sowas von in! Mit längeren Haaren wirkt die hellblonde Farbe im Sleek Look von Gigi besonders glamourös und edel. Wer es allerdings lieber edgy mag, lässt sich beim Friseur neben einer neuen Haarfarbe auch einen Choppy Bob oder Pixie Cut verpassen.