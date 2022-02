In einem neuen Interview offenbart Gigi Hadid, dass sie einige Angebote, für Magazincover zu modeln, mittlerweile ablehnt. Dahinter steckt ein selbstloser Gedanke des Supermodels.

Gigi sucht scheinbar nach neuen Herausforderungen!

Supermodel Gigi Hadid lehnt Magazincover ab

Karrieretechnisch könnte es für Supermodel Gigi Hadid derzeit wohl nicht besser laufen. Sie ist auf den internationalen Laufstegen zu sehen, modelt für große Namen wie Chanel, Hugo Boss und Jean Paul Gaultier und hat ganz nebenbei auch eine massive Social Media Präsenz aufgebaut.

Allein auf Instagram folgen rund 72 Millionen User dem Model. Mittlerweile zählt die 26-Jährige zu den bestbezahlten Models der Welt und verdient jährlich mehrere Millionen Dollar.

Gigi Hadid: Freiheit durch Mega-Erfolg

Mit derartigem Erfolg kommt auch eine gewisse Freiheit, wie Gigi jetzt in einem Interview mit InStyle erzählt. Denn mittlerweile ist sie an einem Punkt in ihrer Karriere angekommen, an dem sie nicht mehr zu jedem Angebot Ja sagen muss. Sie müsse nicht länger „die Jobs annehmen, bei denen ich nur Kleidung verkaufe“, sondern habe die Freiheit jene Projekte zu machen, die sie herausfordern und etwas Neues für sie sind.

Ein Wandel, der sich nicht nur auf ihre Laufstegjobs bezieht, sondern auch auf Fotoshootings. Denn wie Gigi verrät, habe sie in letzter Zeit einige Angebote für Magazincover abgelehnt.

Auf wie vielen Magazincovern die 26-Jährige bisher abgebildet ist, lässt sich übrigens nicht einmal ansatzweise eruieren. Alleine für die Vogue posierte Gigi 35 Mal bei Covershootings – und das in nur drei Jahren. Sie gehört auch zu dem elitären Club der „Big Four“ – einen Titel, den Stars erhalten, wenn sie sowohl auf dem Cover der französischen, amerikanischen, britischen als auch italienischen Vogue landen.

„Ich muss nicht noch einmal dasselbe Cover machen“

Hinter Gigis Cover-Absagen steckt nicht nur der Wunsch nach neuen Herausforderungen, sondern auch ein uneigennütziger Gedanke. „Es gibt Zeitschriften, die ich ablehne, weil es mir lieber ist, wenn ein anderes Mädchen die Chance hat, auf das Cover zu kommen“, erklärt sie. „Ich muss nicht noch einmal dasselbe Cover machen, wenn die Karriere eines anderen dadurch in die Höhe schießen könnte.“

Auch später im Interview betont sie, wie wichtig ihr die Förderung der nächsten Modelgeneration sei. Denn sie habe das große Bedürfnis, den jungen Newcomerinnen zu helfen. „Bei jeder Gelegenheit, die sich mir bietet, wenn ich sehe, dass ein junges Model gestresst ist oder eine schwierige Zeit hat, versuche ich, sie kennenzulernen oder ihr einfach einen Rat zu geben, wenn sie das möchte“, sagt Gigi und betont, wie wichtig es auch im stressigen Modelbusiness ist, Pausen einzulegen. Eine Lektion, die sie im Laufe ihrer Karriere gelernt hat.

Doch trotz einiger Jobabsagen sieht es nicht so aus, als würde Gigi selbst eine längere Model-Pause einlegen. Erst vorige Woche posierte sie gemeinsam mit ihrer Schwester Bella und Donatella Versace für die aktuelle Versace-Kampagne. Gemeinsam mit „Queer Eye“-Star Tan France moderiert sie außerdem bald die kommende Staffel von „Next in Fashion“.