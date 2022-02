Wenn wir wieder mal von der Style-Muse geküsst werden wollen, brauchen wir uns einfach auf den Instagram Account von Dua Lipa zu begeben. Denn die Queen of Pop ist auch eine absolute Styling-Queen.

Die Britin ist übrigens albanischer Abstammung. „Dua“ bedeutet auf Albanisch (ich) liebe. Passenderweise haben wir für dich fünf Styling Tricks, die Dua Lipa liebt.

1. Die Lieblings-Cap wintertauglich stylen

Ihre Lieblings-Sommer-Teile nehmen Fashionistas auch im Winter längst mit auf die Reise. Denn mithilfe von Layering wird das Sommerkleid mit einem Rolli darunter einfach Kälte-tauglich gestylt. Aber wie schaut es mit unserem Lieblings-Cap aus? Dua Lipa hätte da so eine Idee: Zum Beispiel lässig mit einem Hoodie darüber, oder mit Sonnenbrille und Schal drumherum gewickelt auf Promi-Inkognito machen. Sieht nicht nur cool aus, sondern hält obendrein auch schön warm.

2. Den XL-Blazer lässiger machen

Wir lieben XL-Blazer, aber leider fühlt es sich für unseren Geschmack schnell zu elegant und Business-mäßig an. Auch hier hätte Dua da so eine Idee. Wie wärs mit einem lässigen Band-Shirt darunter? Sieht cool aus, ist verdammt gemütlich – Problem gelöst.

3. Mutig-Trends wie Y2K ausleben

Dua Lipa lebt den Y2K-Trend als wäre sie gerade frisch aus einem Spice-Girl Video gesprungen. Die Pop-Sirene kennt bei dem 2000er-Trend einfach keine Hemmungen: Sie stylt ihr Häkel-Top zur Sportjacke oder lebt den nostalgischen Schmetterlings-Trend einfach All-Over. Duas Ansage: mutig sein! We will Dua, we will!

4. Die Attitüde macht den Look

„Attitude“, „Drama Baby“ hören wir die GNTM-Juroren immerzu die Models anfeuern. Denn die richtige Haltung macht einen Look schnell von Mau zu Wow. Dua Lipa beherrscht diese Kunst wie keine andere. Da wundert sich auch niemand mehr, warum die Britin sich bei winterlichen Temperaturen in Unterwäsche und Moonboots präsentiert.

5. Mit exzentrischen Hüten das Outfit aufmotzen

Wenn wir schon bei exzentrischem Gehabe sind, dann wollen wir doch gleich mal einen Blick auf Lipas exzentrische Accessoires werfen. Die absoluten Lieblings-Outfit-Booster bei Dua sind nämlich Statement-Hüte. Von der kuschligen Fake-Fur Version bis zum luftig, sommerlichen Häkel-Hut. Dabei pfeift sie auf Jahreszeiten, Hauptsache das bunte Teil sorgt für gute Stimmung. We like!