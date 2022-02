Auch Staffel drei der heißen Netflix-Serie „Too Hot to Handle“ hat es wirklich in sich! Diesmal scheinen sich einige der Kandidatinnen und Kandidaten einfach nicht zurückhalten zu können bzw. zu wollen. Ein Paar hat sogar 69.000 Dollar auf einmal verprasst – und das nur für einen Kuss.

Auch eine Premiere gab es bei der neuen Staffel…

Neue Regeln bei „Too Hot to Handle“

Das Prinzip ist eigentlich super easy: Die Kandidatinnen und Kandidaten der Netflix-Show „Too Hot to Handle“ dürfen sich nicht küssen, miteinander schlafen oder sich selbst befriedigen. Tun sie es doch, werden hohe Summen von ihrem Preisgeld, das am Ende eine Person gewinnt, abgezogen. Neu in Staffel drei ist, dass das Preisgeld nun 200.000 Dollar, statt 100.000 Dollar beträgt.

Bedeutet: Mehr Möglichkeiten „unartig“ zu sein, aber auch viel mehr Risiken, Geld zu verlieren. Deshalb folgt auch gleich die nächste Neuerung! Die Strafen sind jetzt weitaus höher, als bisher. Ein Kuss kostet jetzt nicht mehr 3.000 Dollar, sondern gleich das Doppelte! In der ersten Nacht wissen die Singles natürlich nichts davon, deshalb wird auch gleich mal wild drauflos geknutscht.

Bild: Netflix

Doch die Quittung folgt sofort! Der Verlust des Geldes ist bereits in den fünf-stelligen Bereich gerutscht. Doch das juckt die Singles relativ wenig, denn sie machen nicht den Anschein, als würden sie sich in nächster Zeit zusammenreißen und sich auf das Ziel des „Retreats“ konzentrieren. Das da wäre: Eine tiefgehende und ehrliche Verbindung zu jemandem aufbauen und Sex nicht mehr an erster Stelle zu sehen.

Ein Kuss für 69.000 Dollar

In solchen Dating-Shows erkennt man relativ schnell, bei wem es gefunkt hat und wer das Interesse am anderen verliert. Holly und Nathan haben sich in Sekunde eins gefunden und konnten ihre Finger nicht voneinander lassen. Sie sind definitiv auch das Paar, das die Gruppe am meisten Geld gekostet hat. Und da dies auch nicht der Sinn der Übung ist, werden sie von Lana, dem allwissenden Kegel, auf die ultimative Probe gestellt: Sie müssen eine Nacht in der Private-Suite verbringen. Und wir alle wissen, WIE teuer es ist, wenn jemand tatsächlich miteinander schläft.

Was Holly und Nathan nicht wissen: Während sie die Zeit zu zweit genießen, wird die Gruppe vor die Wahl gestellt. Wenn sie den beiden vertrauen und diese keine Körperflüssigkeiten jeglicher Art austauschen, dann wird das Konto wieder um den bereits verlorenen (seeehr hohen) Geldbetrag aufgefüllt. Wenn sie jedoch versagen und gegen eine von Lanas Regeln verstoßen, dann sieht es wirklich bitter aus. Denn das Preisgeld würde deutlich verringert werden.

Bild: Netflix

Am nächsten Morgen stolzieren Holly und Nathan dann zum Rest und wollen gerade verkünden, dass sie es geschafft haben, „brav“ zu bleiben. Doch leider scheinen das Paar und Lana relativ unterschiedliche Auffassungen dieses Ausdrucks zu haben. Während die Turteltäubchen stolz erzählen, dass sie sich „nur“ geküsst haben, versinkt die Gruppe in einen Schockzustand. Denn nachdem Lanas Angebot klar lautete, dass die beiden absolut nichts machen dürfen, was gegen die Regeln verstößt, sind jetzt alle um 69.000 Dollar ärmer.

Hollys messerscharfe Analyse daraufhin: „Da hätten wir ja gleich Sex haben können…“. Jup. So ist’s allerdings nur zu einem ultra teuren Kuss gekommen. Doch bereut es die „Too Hot to Handle“-Kandidatin? „Würde ich alles ändern, was ich gemacht habe? Ich weiß nicht, weil ich nichts bereue, was in der Show war. Ich hatte eine wunderbare Zeit. Ja, 69.000 Dollar sind definitiv ein hoher Preis für einen Kuss. Aber ich weiß nicht – Nathan war die 69.000 US-Dollar wohl wert.“ Na dann!

Sind die beiden noch ein Paar?

Achtung Spoiler: Nachdem sich Nathan kurzzeitig von Neuzugang Brianna ablenken ließ und das Retreat für einen Tag verlassen musste, da er ständig gegen die Regeln verstoßen und keine Anzeichen von Besserung gezeigt hat, gab es aber doch ein Happy End! Denn Nathan schaffte es sogar ins Finale, belegte schließlich aber nur den zweiten Platz. Gewonnen hat in dieser Staffel übrigens erstmals ein Paar: Beaux und Harry durften sich die übriggebliebene Siegerprämie von 90.000 Dollar teilen und waren sichtlich glücklich und auch ein bisschen verliebt.

Ob Nathan und Holly auch nach dem Ende der Show ein Paar sind? Auf Instagram sieht es aktuell jedenfalls noch so aus.

Allerdings könnte die Distanz den beiden Lovebirds einen Strich durch die Rechnung machen. Denn während Nathan in Südafrika lebt, hat sich Holly ihr Leben in Colorado aufgebaut. Momentan verbringen sie aber einen kleinen Urlaub gemeinsam in London.