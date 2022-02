Manche Menschen haben eine unerklärliche Anziehung auf andere Personen. Mit spielerischer Einfachheit wickeln sie mit ihrer positiven Energie jede Person in ihrer unmittelbaren Nähe um ihren kleinen Finger. Das liegt zum Teil auch am Horoskop ihrer Sternzeichen.

Diese Tierkreiszeichen haben derzeit besonders viele Verehrer und Verehrerinnen.

Skorpion

Der Skorpion hat es nun endlich geschafft und ist mit sich selbst im reinen – Zumindest im Augenblick. Und das geht an ihren Mitmenschen nicht einfach vorbei. Ihre positive Art färbt auf andere ab, weshalb sie alle die Nähe des Sternzeichens suchen. Das verleiht dem Skorpion noch einmal mehr einen Ego-Boost, von dem er noch lange zehren wird. Sein Selbstbewusstsein ist zumindest so groß wie noch nie und das lockt die Verehrer und Verehrerinnen derzeit besonders an.

Wassermann

Der Wassermann malt sich eine rosige und optimistische Zukunft aus, die die Menschen um ihn herum sehr inspiriert. Der Optimismus wirkt ansteckend bei den vielen Schreckensszenarios, die man in den News-Spalten der Medien antrifft. Deshalb läuft ein Date nach dem anderen wie am Schnürchen, sodass sich das Sternzeichen vor potenziellen Partnerinnen und Partnern nicht mehr retten kann. Doch der Wassermann kann sich nicht so recht entscheiden. Denn er führt seinen Enthusiasmus auf seine Selbständigkeit und seine Freiheit zurück. Ein Partner oder eine Partnerin schränkt sie ihrer Meinung nach gerade nur ein.

Krebs

Mit seiner sensiblen Art kommt der Krebs im Dating-Leben derzeit besonders gut an. Er kann sehr gut zuhören und sich in sein Gegenüber hineinversetzen. Und offenbar scheint genau das seinen Dates besonders zu imponieren. Denn alle wollen so viel Zeit wie möglich mit dem einfühlsamen Sternzeichen verbringen. Sie fühlen sich beim Krebs einfach geborgen und aufgehoben und möchten ihn gar nicht mehr loslassen. Viele sehen ihn ihm sogar den oder die Partnerin fürs Leben. Doch der Krebs lässt sich momentan einfach nicht gern auf eine Beziehung ein. Die Abwechslung macht dem Sternzeichen momentan einfach viel zu viel Spaß.