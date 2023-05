Es war ein Schock, als Schauspieler Paul Walker im Jahr 2013 bei einem Autounfall ums Leben kam. Vor allem für seine Fans und seine Familie. In einem rührenden Post verrät seine Tochter Meadow Walker jetzt, wie sie das Erbe ihres Vaters weiterführen will.

Denn Meadow hat eine Rolle in dem „Fast & Furious“-Franchise bekommen.

Meadow Walker: „Ich kann nicht glauben, dass ich jetzt auch dabei sein darf“

„Der erste Fast wurde veröffentlicht, als ich ein Jahr alt war! Ich wuchs am Set auf und beobachtete meinen Vater, Vin, Jordana, Michelle, Chris und andere auf den Bildschirmen. Dank meines Vaters wurde ich in die Fast-Familie hineingeboren“, schreibt Meadow Walker in einem Instagram-Post. Ihr Vater, das ist Paul Walker. Der Schauspieler, der mit dem „Fast and Furious“-Franchise zum Superstar wurde.

Paul verstarb mit nur 40 Jahren im Jahr 2013 bei einem Autounfall. Meadow war damals gerade einmal 15 Jahre alt. Heute, fast zehn Jahre später, will die junge Frau ihren Vater auch auf der Leinwand ehren. Und zwar in seinem Franchise. Denn Meadow hat einen Gastauftritt in dem neuen „Fast X“. „Ich kann nicht glauben, dass ich jetzt auch dabei sein darf“, schreibt sie zu einem Screenshot vom Film. „Ich bin so gesegnet, dass ich das Vermächtnis meines Vaters ehren kann und dies für immer mit ihm teilen kann.“

Fans und Co-Stars gratulieren

Meadows Ankündigung findet unter Fans großen Zuspruch. Denn viele in den Kommentaren betonen, wie emotional Meadows Cameo für sie wohl sein wird. „Ihr Vater wäre so stolz“, kommentiert etwa ein User. Und auch der restliche „Fast X“-Cast ist von Meadows Cameo offensichtlich schon begeistert. Stars wie Vin Diesel, der selbst ein enger Freund von Paul Walker war, kommentieren unter Meadows Post. Auf seinem eigenen Instagram-Account nennt Vin Diesel die Premiere in Rom mit Meadow etwa einen „stolzen Moment“ und einen „wahrgewordenen Traum“.

Welche Rolle Meadow genau in dem Film spielen wird und ob sie auch Teil des großen Franchise-Finales wird, das 2025 in die Kinos kommen soll, ist jedoch noch nicht bekannt.