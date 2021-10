Ihr Vater Paul Walker wäre sicherlich mächtig stolz: Tochter Meadow wird am schönsten Tag ihres Lebens von einem alten Freund zum Altar geführt. Und das ist niemand geringeres als Hollywood-Schauspieler Vin Diesel.

Vin Diesel und sein 2013 verstorbener „Fast & Furious“-Co-Star Paul Walker waren gute Freunde. Vin ist daher auch Meadows Patenonkel.

Paul Walkers Tochter Meadow hat geheiratet

US-Model Meadow Walker, die Tochter des verstorbenen „Fast & Furious„-Stars Paul Walker, hat geheiratet. In einem weißen Brautkleid von Givenchy mit zartem Schleier sagte sie an einem Traumstrand in der Dominikanischen Republik JA zu ihrem Traummann, dem Model und Schauspieler Louis Thornton-Allan.

Das gab das Model selbst nun auf ihrem Instagram-Account bekannt. In einem rührenden Schwarz-Weiß-Video zeigt Meadow Highlights ihrer Hochzeitsfeier. „Wir sind verheiratet!“, schrieb sie zu einem ihrer zahlreichen Hochzeits-Posts. Die Braut fasziniert dabei nicht nur in gleich drei umwerfenden Brautkleidern, sondern sorgt mit einer bewussten Entscheidung für den wohl sentimentalsten Moment des Tages.

Vin Diesel führt die Braut zum Altar

So ziemlich jede Tochter träumt davon, dass ihr Vater sie am schönsten Tag ihres Lebens auf dem Weg zum Traualtar geleitet. Ein Wunsch, auf den Meadow Walker aber verzichten musste. Für ihn übernahm nun Schauspielkollege Vin Diesel die ehrenvolle Aufgabe des Brautvaters. Und auf den Bildern, welche die frischgebackene Braut in den sozialen Netzwerken geteilt hat, ist zu sehen, wie glücklich die 22-Jährige an der Seite ihres Bräutigams Louis-Thornton Allan ist.

Die Fotos zeigen auch: Meadow Walker trug am Tag ihrer Hochzeit ein echtes Haute-Couture Kleid. Vin Diesel selbst trägt einen hellblauen Anzug und führt die strahlende Braut sichtlich aufgeregt zum Altar. Vin Diesel, der seit dem Tod seines besten Freundes Paul Walker eine Art Ersatzvater für Meadow geworden ist, nahm seine Rolle als „Brautvater“ sehr ernst. Fans können nur erahnen, wie viel Vin Diesel dieser Moment bedeutet. Der 53-Jährige hatte nach dem Tod von Paul Walker seine Tochter Pauline nach ihm benannt.

Unter den Hochzeitsgästen war auch „Fast & Furious“-Star Jordana Brewster. Auch sie teilte auf ihrem Instagramkanal mehrere süße Schnappschüsse von der Feier.