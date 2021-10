Im Hause Kardashian läuten bald erneut die Hochzeitsglocken! Reality-Star Kourtney Kardashian und Musiker Travis Barker haben sich verlobt. Auf Instagram teilt die 42-Jährige dazu ein Foto von sich und ihrem Liebsten und kommentierte es mit den Worten “Für immer”.

Auf dem Bild ist das Paar am Strand zu sehen, inmitten eines riesigen Arrangements aus roten Rosen und Kerzen.

Kourtney Kardashian und Travis Barker sind verlobt

Jetzt ist passiert, was sich in den vergangenen Wochen und Monaten bereits angekündigt hatte. Kourtney Kardashian und Travis Barker werden sich das Ja-Wort geben. Diese freudigen Liebes-News verkündet Kourtney selbst auf ihrem Instagram-Account. Dort postete die Kalifornierin ein paar Fotos von dem Moment, als der Schlagzeuger ihr einen Antrag machte – und wie zu erkennen ist, legte sich Travis richtig ins Zeug. Er stellte seinem Schatz am Strand, umgeben von einem Meer aus roten Rosen und Kerzen, die Frage aller Fragen. “Für immer”, betitelte die 42-Jährige die romantischen Schnappschüsse.

Unter dem Bild häufen sich natürlich die Glückwünsche – unter anderem von Travis Barkers jüngster Tochter Alabama. “Ich freue mich so für euch. Ich liebe euch beide”, kommentiert die 15-Jährige. In ihrer Instagram-Story teilt sie dazu gleich mehrere Fotos von einem mit Rosen dekorierten Tisch sowie einen Schnappschuss von Travis und Kourtney beim Abendessen. Und auch Schwester Kim freut sich wahnsinnig für die beiden. In ihrer Story und auch auf Twitter postet sie ein Video von den zwei Lovebirds. Nicht zu übersehen, Kourtneys funkelnder Verlobungsring.

Es ist Kourtneys erste Verlobung

Dies ist die erste Verlobung der ältesten Kardashian-Schwester. Der Schlagzeuger von Blink-182 und der Reality-Star sind seit Dezember 2020 zusammen. Die Unternehmerin und der Blink-182-Schlagzeuger machten ihre Beziehung im Februar öffentlich. Dass die beiden Turteltauben sich bald verloben, kündigte Travis übrigens indirekt schon Anfang Oktober an. Er kommentierte einen Clip von sich und Kourtney auf Instagram mit den Worten: “Mit dir lache ich für den Rest meines Lebens.”