Einige Menschen kommen montags nur ganz schwer aus dem Bett. Mit verquollenen Augen drücken sie die Snooze-Taste so oft wie möglich, und wollen nicht realisieren, dass die Arbeit wieder ruft. Sie trauern den ganzen Tag dem Wochenende hinterher. Wir haben einen Blick in die Sterne geworfen und herausgefunden, welche Sternzeichen der Monday-Blues am härtesten trifft.

Diese Tierkreiszeichen sind wahre Montagsmuffel.

Skorpion

Der Skorpion ist einfach kein Frühaufsteher. Und nach dem Wochenende ist es für ihn besonders schwer! Klingelt der Wecker am Montagmorgen, denkt der Skorpion wehmütig an die schöne Zeit zurück und würde sich am liebsten unsichtbar zaubern. Denn das Wasserzeichen blüht erst am Wochenende so richtig auf! Sich mit Freunden treffen, auf Dates gehen, sportlich aktiv werden…kaum ein anderes Sternzeichen zelebriert die freien Tage so sehr wie der Skorpion. Aber je näher er dem Montag kommt, desto eher sinkt seine Stimmung! Und dieses Stimmungstief kann dann sogar bis Mitte der Woche anhalten!

Fische

Sie gelten als wahre Faulpelze. Fische sind unschlagbar im Aufschieben von Pflichten und ignorieren am Montagmorgen daher gerne die ewiglange To-do-Liste. Im Minutentakt wird die Snooze-Taste gedrückt und jede Minute im Bett genossen. Sie leben in ihrer eigenen Traumwelt, lieben es daher zu schlafen und verkriechen sich gerne in den Federn. Am liebsten würden sie dort dauerhaft ihre Zeit verbringen und vor sich hindösen. Daher ist es auch keine Überraschung, dass sie montags nur schwer aus dem Bett kommen.

Widder

Beim Wort Wochenende bekommt dieses Tierkreiszeichen schon leuchtende Augen! Widder fiebern einfach die ganze Woche darauf hin. Der Grund ist simple: Sie lieben Freiraum und mögen es daher, dass sie am Wochenende tun und lassen können, was sie wollen. Egal ob Radeln, Laufen oder Squash: der Widder tobt sich gerne aus und liebt Action. Seine freien Tage sind daher oft extrem vollgepackt. Zudem ist er ein echtes Party-Tier und lässt gerne die Sau raus. Wenn sich das Wochenende wieder dem Ende neigt, trauert der Widder den schönen Momenten daher noch lange nach.