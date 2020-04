Jetzt ist es endlich offiziell: Gigi Hadid ist schwanger. Gemeinsam mit One Direction-Star Zayn Malik erwartet sie ihr erstes Kind.

Mama Yolanda bestätigte die Schwangerschaft ihrer Tochter nun in einem Radio-Interview.

Gigi Hadid & Zayn Malik werden Eltern

Schon länger gab es Gerüchte um eine Schwangerschaft der 25-Jährigen. Erst kürzlich äußerte sich ein Insider gegenüber TMZ und verriet, dass das Paar sein erstes Kind erwartet. Gigi soll sogar schon in der 20. Schwangerschaftswoche sein. Und der Vater ist niemand geringerer als ihr Freund und Ex-One-Direction-Mitglied Zayn Malik.

Mama Yolanda bestätigt Schwangerschafts-Gerüchte

Die Mutter des Models, Yolanda Hadid Foster, bestätigte die Gerüchte nun offiziell in einem Radio-Interview mit dem niederländischen Sender RTL Boulevard. In dem Gespräch mit dem Sender konnte sie ihre Vorfreude wohl einfach nicht mehr zurückhalten. Sie sei immer noch geschockt, aber weil sie sich so sehr darüber freut, endlich Großmutter zu werden, so die 56-Jährige. Vor allem deshalb, weil ihre Mutter gerade erst gestorben ist. Umso schöner sei es für sie nun im September Oma zu werden, verriet sie.

Bekommt sie ein Mädchen?

Nähere Details sind derzeit allerdings nicht bekannt. Gigi soll jedenfalls bereits in der 20. Schwangerschaftswoche sein und Gerüchten zufolge ein Mädchen erwarten. Das Paar selbst meldete sich noch nicht zu der Schwangerschaft zu Wort.

Das 25-jährige Model und der 27-jährige Sänger sind seit November 2015 ein Paar. Immer wieder machten sie mit ihrer On-Off-Beziehung Schlagzeilen. Nun scheinen die beiden ihr Glück allerdings gefunden zu haben.