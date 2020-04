Baby-News bei Gigi Hadid und Zayn Malik. Wie ein Insider nun gegenüber TMZ verriet, soll das Paar bereits sein erstes Kind erwarten.

Laut der Quelle befinde sich das Model zudem bereits in der 20. Schwangerschaftswoche.

Nachwuchs bei Gigi Hadid und Zayn Malik?

Großartige Neuigkeiten bei Gigi Hadid und Zayn Malik. Die beiden sollen US-Medien zufolge ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Bereits seit Wochen kursierten Gerüchte, das Model könnte schwanger sein. Nun bestätigte ein Insider gegenüber TMZ die Baby-News und verriet, dass die 25-Jährige aktuell bereits in der 20. Schwangerschaftswoche sei. Das Geschlecht des Babys sei allerdings noch nicht bekannt. Ein Freund des Paares erklärte im Gespräch mit dem Online-Portal Entertainment Tonight zudem, dass der Sänger und das Model sehr erfreut über den kommenden Nachwuchs seien. “Gigi hat bisher nur Familie und Freunde eingeweiht, weil die Schwangerschaft noch nicht so weit fortgeschritten ist. Als sie und Zayn wieder zusammenkamen, wusste sie, dass ihre Beziehung etwas Besonderes ist”, so die Quelle gegenüber Entertainment Tonight.

Geburtstagsfeier auf der Familienfarm

Das Paar äußerte sich bislang noch nicht zu den Schwangerschaftsgerüchten. Denn die beiden genießen gerade ihre Zweisamkeit. Aufgrund der Corona-Pandemie haben sie es sich, zusammen mit Gigis Mutter Yolanda und ihrer Schwester Bella, auf ihrer Familienfarm im US-Bundesstaat Pennsylvania gemütlich gemacht. Dort feierte die Familie vor wenigen Tagen Gigis 25. Geburtstag. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte sie damals ein süßes Video mit Zayn. Das Model und den Sänger verbindet übrigens eine langjährige On-off-Beziehung. Die beiden lernten sich Ende 2015 bei einer Afterparty von Popstar Justin Bieber kennen.