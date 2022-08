In Großbritannien musste der Zugverkehr am Montag mehr als eine Stunde lang unterbrochen werden. Der Grund: Eine Schildkröte hatte es sich auf den Gleisen bequem gemacht und musste abtransportiert werden.

Der Schildkröte geht es gut!

Schildkröte verirrt sich auf Bahngleise

Stellt euch vor, jemand kommt zu spät zu eurer Verabredung oder verpasst einen Flug und die Ausrede klingt so: „Tut mir leid, aber eine riesige Schildkröte hat den Gleisverkehr lahmgelegt“. Würdet ihr der Person glauben? Was ziemlich absurd und etwa auf dem Niveau von „Der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen“ scheint, wurde in Großbritannien am Montagnachmittag zur Realität.

Denn auf der Strecke zwischen Norwich und dem Flughafen Stansted wurde der Gleisverkehr der Greater Anglia Rail mehr als eine Stunde lang lahmgelegt. Der Grund: Eine Riesenschildkröte, die es sich auf den Gleisen bequem gemacht hatte. Während die Zuggesellschaft von „Tieren auf den Gleisen“ spricht, hält die aufmerksame Zugpassagierin Diane Akers den Moment für die (Social Media)-Ewigkeit fest und zeigt, wie eine Schildkröte den Schnellzug lahmlegt.

https://twitter.com/di_akers_/status/1554061899066740737

Tier in ärztlicher Behandlung

Die 76 Zentimeter große Schildkröte hatte auf dem Rücken übrigens eine große Verletzung und ein Loch im Panzer. Sie war jedoch noch am Leben. Die Verantwortlichen riefen deshalb ein Spezialteam, das sich um das Tier kümmern sollte. Das Tier blockierte nämlich einen Großteil der Gleise.

Wer jetzt glaubt, dass sich so ein Problem leicht lösen lässt, liegt allerdings falsch. Denn auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so aussieht, ganz so leicht war die verwirrte Schildkröte nicht. Wie die Augenzeugin Lydia Jane White auf Twitter schreibt, war sie nämlich „zu schwer, um sie zu heben“, was den Transport ein wenig verzögerte. Letztendlich konnte das Tier jedoch erfolgreich von den Gleisen gebracht und versorgt werden. „Uns wurde mitgeteilt, dass sie sich vollständig erholen wird“, erklärt ein Servicemitarbeiter der Zuggesellschaft.

Übrigens: Die Schildkröte soll aus dem örtlichen Wildtierzentrum Swallow Aquatics in East Harling ausgebrochen sein. Durch die Verletzung am Rücken vermuten die Mitarbeiter, dass die Schildkröte – deren Name übrigens Clyde ist – von einem Zug erfasst wurde. Wie genau sie auf die Gleise kam – und wie lange sie für diese Strecke brauchte – ist nicht bekannt.