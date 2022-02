Nichts geht über Familie. Kein Wunder also, dass wir so viel Zeit wie möglich mit unseren Geschwistern, Eltern oder auch eigenen Kindern verbringen wollen. Doch wer sind wohl die größten Familienmenschen, die stets in der Nähe ihrer Liebsten sein wollen? Tja, das kann man schon am Sternzeichen erkennen.

Für diese Tierkreiszeichen ist Familie einfach das Allerwichtigste auf der Welt.

Widder

Der Widder ist eine Mischung aus geselligem und doch etwas introvertiertem Sternzeichen. In seinem überschaubaren Freundeskreis fühlt er sich wohl und liebt die Nähe zu anderen Menschen. Doch fest steht auch: Der Widder kann sich nirgends so sicher und geborgen fühlen, wie in der eigenen Familie. Denn nur den eigenen Familienmitgliedern vertraut dieses Sternzeichen voll und ganz. Bei Problemen fackelt der Widder nicht lang, sondern greift gleich zum Hörer und ruft ein vertrautes Familienmitglied an. Sie sind die einzigen, denen der Widder wirklich alles erzählt. Und pssst…insgeheim wünscht sich der Widder eine Mutter-Tochter-Beziehung à la Gilmore Girls.

Stier

Auch der Stier ist sehr eng mit seiner Familie verbunden. Egal wie lange Stiere von zu Hause weg sind oder wie weit schon der letzte Besuch bei den Eltern zurückliegt – sie halten stets Kontakt und denken ständig an ihre Familie. Das Erdzeichen trägt die Familie einfach immer im Herzen. Dem Stier ist es auch unglaublich wichtig, dass es seinen Familienmitgliedern auch wirklich gut geht. Außerdem legt dieses Sternzeichen auch großen Wert auf ein harmonisches Verhältnis untereinander. Diese Werte geben Stiere dann auch irgendwann an ihre selbst gegründete Familie weiter.

Löwe

Der Löwe ist ein richtiger Kämpfer. Er kämpft nicht nur im Job und in der Liebe, sondern auch für seine Familie. Löwen sind loyal und ergreifen stets Partei für ihre Liebsten. Wenn also jemand unfair gegenüber der Familie wird, kann diese Person ganz sicher sein: der Löwe wird diskutieren und die Familie bis aufs Blut verteidigen. Das macht dieses Sternzeichen auch zum großen Beschützer innerhalb der Familie.