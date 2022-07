Eine Hitzewelle rollt derzeit über Europa! Während auch hierzulande die Temperaturen in gefährliche Höhen steigen, bietet eine Kino-Kette in Großbritannien jetzt einer ganz bestimmten Personen-Gruppe Schutz vor der Sonne – und zwar den Rothaarigen!

Das Angebot sorgt in Großbritannien für Begeisterung.

In Großbritannien dürfen Rothaarige gratis ins Kino

Die Hitzewelle hat Europa derzeit fest im Griff. Zur Abkühlung flüchten viele ins Freibad, an den See oder in den Urlaub ans Meer. Manche setzen aber auch aufs Kino, denn die meisten Kinosäle sind mittlerweile gut klimatisiert. Man kann dort für ca. 2 Stunden der Hitze entkommen und einen Blockbuster bei einer kühlen Brise genießen. Das gilt auch für die britische Kino-Kette „Showcase Cinemas“. Diese reagiert nun mit einer besonders einfallsreichen Aktion auf die anhaltende Hitzewelle.

„Freier Eintritt für Rothaarige“, steht auf der Instagramseite der Kino-Kette. Ja, für alle rothaarigen Brit*innen hat sich das Kino diese Woche tatsächlich etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Rothaarige durften bei den „Showcase Cinemas“ an den heißesten Tagen des Jahres umsonst Filme schauen.

„Um der Hitzewelle entgegenzuwirken, bieten wir Rothaarigen freien Eintritt in unsere klimatisierten Kinos an. So stellen sie sicher, dass sie vor der Sonne geschützt bleiben.„, erklärte „Showcase Cinemas“-Manager Mark Barlow gegenüber „The Northern Echo“.

Und das Angebot kommt gut an. Binnen kürzester Zeit finden sich hunderte von Kommentare unter dem Beitrag. Der Post veranlasste nämliche unzählige Brit*innen, ihre rothaarigen Freunde und Familienmitglieder in der Kommentarspalte zu markieren, damit sie das verlockende Angebot ja nicht verpassen.

TikTokerin testet das Angebot

Auf TikTok hingegen zeigten sich einige User*innen skeptisch. Es könne sich dabei ja vielleicht doch um einen Fake handeln. Deshalb entscheidet sich die TikTok-Userin @ainjielshaolee kurzerhand dafür, das verlockende Angebot in ihrer Stadt zu testen.

Und tatsächlich, die TikTokerin teilt in ihrem Kanal ein Video, in dem man sie mit einer Tüte Popcorn und der Rechnung in der Hand sieht. Auf der Rechnung ist zu erkennen, dass sie nichts für den Eintritt gezahlt hat. „Es hat funktioniert!“, sagt sie in dem Video.

Rothaarige haben ein erhöhtes Hautkrebs-Risiko

Wer rote Haare, eine blasse Haut und Sommersprossen hat, muss besonders mit den Kräften der Sonne aufpassen. Durch die verantwortlichen Gene, steigt nämlich das Risiko für Hautkrebs, das ist durch Studien bereits belegt. Die Melanozyten in ihrer Haut produzieren zu wenig von dem schützenden dunklen Hautfarbstoff Eumelanin, der gefährliche UV-Strahlen absorbiert. Wer sich also fragt, weshalb ausgerechnet rothaarige Menschen freien Eintritt bekommen, hat hier die Antwort.

Rothaarige bilden etwa zwischen ein und zwei Prozent der Weltbevölkerung. In Großbritannien gibt es sogar sechs Prozent Menschen mit roten Haaren.

Was haltet ihr von der Aktion? Klasse Idee! Ein reiner Marketing-Gag!

