Student*innen und Harry-Style-Fans aufgepasst: habt ihr schon mal über ein Auslandssemester in Texas nachgedacht? Nein? Das solltet ihr aber vielleicht mal. Denn an der Texas State University soll es jetzt ein eigenes Modul geben, in dem sich die Studierenden ausschließlich mit dem ehemaligen One-Direction-Mitglied Harry Styles beschäftigen.

Für dieses Seminar stehen wir GERNE etwas früher auf!

Wir erinnern uns: Harry Styles wurde als Mitglied der Boyband „One Direction“ quasi über Nacht zum Weltstar. Gemeinsam mit seinen vier Bandkollegen, brach er nicht nur unzählige Teenie-Herzen, sondern auch einen Rekord nach dem anderen. Tatsächlich zählen sie bis heute zu den erfolgreichsten Pop-Bands aller Zeiten.

Seit 2015 ist der „1D“-Liebling nun schon solo unterwegs. Und er befindet sich immer noch auf der Überholspur. Der Sänger glänzt nicht nur mit Nummer-Eins-Alben und ausverkaufte Konzerten, sondern auch als Fashion-Ikone. Ja, man kann es sagen: der 28-Jährige hat in seiner jungen Karriere bereits alles erreicht, wovon andere nur träumen könnten. Und jetzt darf sich der Musiker noch über einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere freuen. Ab 2023 wird es einen eigenen Studienkurs zu dem Sänger geben!

An der Texas State University können Studierende nächstes Jahr im Sommersemester einen Kurs über Harry Styles belegen. Das Seminar mit dem Titel „Harry Styles und der Kult der Berühmtheit: Identität, das Internet und die europäische Popkultur“ sei der „weltweit erste Universitätskurs über das Schaffen von Harry Styles“, schreibt der Dozent des Kurses und langjähriger Harry-Styles-Fan Louie Dean Valencia auf seinem Twitter-Account.

It’s official, official. I’m teaching the world’s first ever university course on the work of #HarryStyles is happening Spring 2023 at @TXST University (see description).



This is what tenure looks like. Let’s gooooo! 😊 pic.twitter.com/1z3vMZoxRV