Ein Bob geht immer? Ja, auf jeden Fall. Besonders jetzt im Sommer sind wir bei diesen Temperaturen um jeden Zentimeter Mähne weniger dankbar. Doch welcher Schnitt der ikonischen Frisur soll es werden? Wir haben hier ein paar trendige Variationen für euch …

Hier ist bestimmt der richtige Schnitt für euch dabei!

Fünf trendige Kurzhaarschnitte für den Sommer

Von kurz bis mittellang – diese Bob-Haarschnitte sorgen diesen Sommer für die perfekte Frisur.

1. Midi-Bob

Das Praktische am Midi-Schnitt: Er ist noch lang genug, um unsere Mähne zusammenzubinden. Gerade der Midi-Schnitt verleiht uns eine Lässigkeit, die uns andere Schnitte niemals garantieren könnten. Dafür muss das Haar nur leicht verwuschelt und auf eine Seite geworfen werden. Wer möchte, kann den Haarschnitt auch mit einem Pony aufwerten.

Wie man die perfekte Länge für diesen Haircut feststellt? Beugt euren Kopf leicht nach vorne und fahrt leicht über euren Nacken. Dort sollte ihr einen Knochen spüren, der herausragt. Dort sollte euer Midi-Bob enden.

2. 90s Bob

Nicht nur Y2k feiert dieses Jahr ein Revival. Auch die 90s sind wieder zurück und so auch der altbekannte 90s Bob. Den kultigen Haarschnitt habt ihr bestimmt schon mal gesehen, denn Keira Knightley trug ihn bereits bei „Kick it like Beckham“. Der Schnitt zeichnet sich besonders durch seine geschwungene Form und seine sanft abgerundeten Enden aus. Der Unterschied zwischen dem 90s Bob und dem Midi-Bob ist, dass der Nacken beim 90s Bob frei ist.

3. French Bob

Die Inspiration für diesen Kurzhaarschnitt kommt aus den 20er Jahren und zeichnet sich durch seinen frechen aber gleichzeitig eleganten Look aus. Der Schnitt selbst reicht bis knapp über die Ohren und wird mit einem Pony abgerundet. Mit diesem Haarschnitt sind euch die „Coco Chanel“-Vibes garantiert.

4. Italian Style

Zur französischen Variante gibt es wie in Sachen Fashion natürlich auch eine italienische. Doch die reicht im Gegensatz zum French-Hair nicht bis zu den Ohren, sondern bis zum Schlüsselbein und ist somit um ein ganzes Stück länger. Perfekt für alle, die sich nicht ganz von ihrer Haarlänge verabschieden wollen. Das Tolle an dieser Frisur ist zudem, dass sie besonders vielseitig ist, sodass bei dieser Länge auch noch Zöpfe und andere Flechtfrisuren super easy zu stylen sind!

5. Round Bob

Für Locken eignet sich der abgerundete Kurzhaarschnitt am besten. Denn der spezielle Stufenschnitt kommt mit welligen und lockigen Haaren perfekt zur Geltung. Er verleiht diesem Haartyp viel Schwung und Energie – das kann kein anderer Schnitt so gut wie der Round Bob. Außerdem versprüht er definitiv 80ss Vibes á la Dirty Dancing und überzeugt allein damit schon. We love it!