Mermaid Waves sind DIE Sommerfrisur 2022. Der Look lässt sich ganz einfach selbst stylen und eignet sich für so gut wie jedes Haar. Die beachigen Waves verpassen jedem Outfit das gewisse Extra – egal ob zum casual Business-Look oder in Kombi mit einem süßen Sommerkleid – diese lockere und einfache Frisur macht immer etwas her!

Wir verraten euch, wie ihr den Look ganz einfach stylen könnt und das auch ohne Stylingtool!

Mermaid Waves statt Beach Waves

Im Sommer sind wir doch ständig auf der Suche nach der perfekten Frisur. Sie soll nämlich einerseits unkompliziert sein und gleichzeitig lässig aussehen. Bisher haben die Beach Waves unsere Köpfe und unser Haar im Sommer regiert. Doch dieses Jahr werden sie abgelöst von den Mermaid Waves. Ihr fragt euch, was der Unterschied zwischen den Frisuren ist? Während die Locken bei den Beach Waves relativ groß und leicht ausgekämmt wirken, sind die Mermaid Wellen sehr viel kleiner und definierter. Fast wirken sie so als wären die Haare gekreppt. Deshalb ist sie die ideale Frisur für alle, die sich nach ein bisschen mehr Volumen sehnen.

Und so könnt ihr die trendigen Waves ganz einfach nachstylen.

So stylt ihr die Trendfrisur:

Die Waves könnt ihr zum einen mit einem Wellen-Glätteisen stylen. Wenn ihr das tut, dann achtet aber darauf, dass ihr einen Hitzeschutz benutzt und mit dem Glätteisen relativ weit oben am Ansatz ansetzt.

Aber gerade im Sommer ist es am gesündesten für unser Haar, wenn wir den Look ganz ohne Hitze schaffen. Dafür solltet ihr euer Haar am besten am Abend zuvor waschen und zunächst kurz antrocknen lassen. Dann die noch feuchten Haare in mehrere Partien aufteilen. Erst am Mittelscheitel teilen – danach in einen oberen und unteren Teil, welchen ihr wieder in jeweils zwei geflochtene Zöpfe trennen. Am Ende habt ihr auf jeder Kopfseite jeweils vier Zöpfe.

Wenn ihr besonders dickes Haar habt, dann teilt euer Haar auf jeder Kopfseite in jeweils sechs geflochtene Zöpfe. Denkt daran, die Haare vonm Ansatz bis ganz unten in die Spitzen zu flechten und fixiert sie mit einem Zopfgummi. Die Flechtzöpfe lasst ihr dann über Nacht im Haar. Am nächsten Morgen öffnet ihr sie und fahrt mit euren Fingern leicht durchs Haar. Am Ende könnt ihr die Mermaid Frisur mit noch ein wenig Haarspray fixieren. Et voilá – eure Sommerfrisur ist startklar.

Werdet ihr die Trenfrisur ausprobieren? Ja, sicher. Die ist ja mega einfach! Nope, ist mir über die Nacht zu aufwendig.

