Tja, diese Geschichte dürfte dann wohl in die Kategorie „dumm gelaufen“ fallen: Ein Dieb klaut eine Geige aus einer Musikhochschule in Deutschland. Der Wert der Geige wird auf ca. 275.000 Euro geschätzt, der Kriminelle verkauft das Instrument allerdings für schlappe 200 Euro. Upsi ….

Die vor Jahren gestohlene Geige des italienischen Geigenbauers Nicolo Gagliano wurde jetzt bei einer Razzia wieder gefunden.

Dieb verkauft Instrument deutlich unter Wert

Dieser Dieb hat es im wahrsten Sinne des Wortes vergeigt. Vor drei Jahren verschwand eine wertvolle Geige aus einer Musikhochschule in Deutschland. Der Dieb wurde schnell ausfindig gemacht, doch das Instrument blieb unauffindbar, da er es bereits verkauft hatte. Der Langfinger wusste wohl aber nicht, was er da eigentlich in den Händen hält. Er verkaufte die Geige deutlich unter seinem Wert.

Bei Durchsuchungen in Berlin konnten Polizisten nun eine wertvolle Geige aus dem 18. Jahrhundert sicherstellen. Diese war nach Angaben der Staatsanwaltschaft im März 2019 in der Musikhochschule Hanns Eisler Berlin gestohlen worden. Das historische Instrument von Geigenbauer Nicolo Gagliano aus Neapel sei mindestens 275.000 Euro wert, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Verkauft wurde das wertvolle Instrument aber für lediglich 200 Euro.

Das Streichinstrument ist Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. Die Deutsche Stiftung Musikleben hatte die Gagliano-Geige damals einem Stipendiaten zur Verfügung gestellt.

Überwachungskameras zeichnen Mann bei Diebstahl auf

Laut Berichten spazierte der mehrfach vorbestrafte Dieb einfach in die Schule und ließ die Violine mitgehen. Überwachungskameras zeichneten den Mann aber dabei auf. Zudem identifizierte ihn eine Mitarbeiterin der Schule, die ihn später zufällig in der Bahn mit der Beute unter dem Arm beobachtet hatte, wie mehrere deutsche Medien berichten.

Auf die Spur kam die Polizei dem Dieb bei Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzungen, Freiheitsberaubung und Bedrohung, heißt es in dem Statement der Polizei. Bereits vor einem Jahr sprach ihn ein Gericht des Diebstahls in einem besonders schweren Fall schuldig. Außerdem ordnete der Richter einen Wertersatz von 275.000 Euro an! Da die Geige nun aber wieder da ist, dürfte der Dieb um den Wertersatz herumkommen.