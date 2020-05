Wie nun bekannt wurde, beschlagnahmten Zollbeamte in Hongkong am 28. April und 4. Mai insgesamt 26 Tonnen Haifischflossen von 38.500 Haien, die sie in zwei Schiffscontainern aus Südamerika fanden. Darunter waren auch einige gefährdete Haiarten.

Noch nie zuvor hatte man in bei einer Zollkontrolle so viele Haifischflossen gefunden. Denn im letzten Jahr lag der Rekord noch bei 12 Tonnen.

Zollbeamte in Hongkong beschlagnahmen 26 Tonnen Haifischflossen

Laut Medienberichten fanden Zollbeamte in Hongkong am 28. April und 4. Mai jeweils 13 Tonnen Haifischflossen in einem Schiffscontainer aus Südamerika. Die Fischflossen in den beiden Container hatten einen Wert von etwa 8,6 Millionen Hongkong-Dollar, das sind umgerechnet ca. 1,02 Millionen Euro. Mit ihrem Gewicht schlugen sie zudem den bisherigen Rekord, den Beamten im letzten Jahr mit einer Fracht von 12 Tonnen Haifischflossen beim Zoll vermerkten. Man habe die beschlagnahmte Ware von insgesamt 26 Tonnen Flossen von 38.500 Haien bereits überprüft. Demnach sollen beide Container vom selben Versender stammen und außerdem auch an dasselbe Logistikunternehmen in Hongkong geschickt worden sein. Der Eigentümer des Unternehmens wurde zunächst festgenommen. Jedoch ließen ihn die Polizisten gegen eine Kaution bis auf Weiteres wieder auf freien Fuß.

Container mit Flossen von bedrohten Haiarten

Wie die Zollbeamten berichteten, enthielten die beiden Container größtenteils getrocknete Flossen von Dresch- und Seidenhaien. Diese zählen zu den bedrohten Arten. Zudem gehe Ken Chan Hon-ki, Schutzbeauftragter für gefährdete Arten, davon aus, dass ein Teil der beschlagnahmten Ware für den Konsum in Restaurants sowie den Verkauf in Supermärkten bestimmt war.

Neben den aktuell entdeckten Versendungen aus Südamerika, fanden Zollbeamte in Hongkong dieses Jahr bereits 15 Tonnen Haifischflossen im Wert von 5,4 Millionen Hongkong-Dollar. Zwei Personen wurden dabei festgenommen. 2019 versuchte man insgesamt 12 Tonnen Flossen über die Grenze zu schmuggeln. Es kam insgesamt zu 13 Festnahmen.