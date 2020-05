Am Strand von Bells Beach in Australien wurde ein Surfer vergangenen Freitag (8. Mai) Opfer einer Haiattacke. Dabei erlitt der Franzose leichte Bisswunden.

Um sich gegen den Hai zu wehren, versetzte er ihm zwei Faustschläge, woraufhin das Tier die Flucht ergriff.

Surfer rettet sich mit Faustschlägen vor Haiatacke

Wie der australische TV-Sender Nine News berichtet, ereignete sich am Strand der Küstenregion Bells Beach am Freitag, 8. Mai, ein dramatischer Zwischenfall. So attackierte ein Hai den französischen Surfer Dylan Nacass am Strand. Das Tier habe sich laut den Erzählungen des Surfers in seinem Bein verbissen. Der 23-Jährige versetzte dem Hai daraufhin zwei Faustschläge. Anschließend löste sich das Tier von seinem Bein und schwamm wieder ins Meer. Der Franzose trug leichte Bisswunden davon. Wie Nacass gegenüber Nine News zudem berichtete, wolle er trotz der Attacke schon bald wieder surfen. Sobald seine Verletzungen verheilt seien, werde er ins Wasser zurückkehren.

Immer mehr Haiangriffe mit Toten

Haiangriffe kommen in Australien übrigens sehr häufig vor. Denn das Land zählt zu jenen mit den weltweit meisten Haiangriffen. 2019 gab es in Australien 27 gemeldete Angriffe von Haien auf Menschen. Glücklicherweise kam das Opfer bei keinem der Attacken ums Leben. Doch das ändert sich nun. Wie Polizisten in Australien berichten, ereigneten sich in dem Land 2020 bereits mehrere Haiangriffe auf Taucher und Wildhüter, die tödlich endeten.