Vor kurzem begann die Gerüchteküche zu einem Liebes-Aus zwischen Mariah Carey und Bryan Tanaka zu brodeln. Nun bestätigte der Choreograph die Trennung mit einem schriftlichen Statement auf seinem Instagram-Account.

Nach sieben Jahren gehen die zwei getrennte Wege.

Mariah Carey und Bryan Tanaka gehen getrennte Wege

Mariah Carey und Bryan Tanaka lernten sich 2006 kennen, als er die Sängerin auf ihrer „Adventures of Mimi“-Tournee begleitete. Nachdem die zwei zehn Jahre lang zusammengearbeitet hatten, wurden sie schließlich 2016 ein Paar. Seither galten sie unter ihren Fans als „Power-Couple“. Doch vor kurzem zogen dunkle Wolken über dem Promi-Paar auf: Wie ein Insider gegenüber der amerikanischen Page Six berichtet, sei es zu einem Beziehungs-Aus zwischen dem Paar gekommen. Laut People begann die Gerüchteküche erst durch die Abwesenheit von Bryan bei Mariahs „Merry Christmas One and All!“-Tour, zu brodeln. Ihre Fans begannen über das Fehlen des Choreographen zu spekulieren: War etwa eine Trennung der Grund?

Während Mariah ihr Schweigen bewahrt, meldete sich der 40-Jährige Tänzer mit emotionalen Zeilen via Instagram zu Wort. Dort bekundet er schweren Herzens die Trennung: „Mit gemischten Gefühlen teile ich diese persönliche Mitteilung über meine einvernehmliche Trennung von Mariah Carey nach sieben außergewöhnlichen gemeinsamen Jahren.“ In seinem schriftlichen Statement betont er, dass die Entscheidung, getrennte Wege zu gehen, auf Gegenseitigkeit beruht. „Während wir diese getrennten Wege beschreiten, tun wir dies mit tiefem Respekt und einem überwältigenden Gefühl der Dankbarkeit für die unschätzbare Zeit, die wir miteinander geteilt haben.“, schrieb er in seinem Statement weiter.

Fans sprechen Bryan Respekt aus

Es sind höchst emotionale Zeilen, die Bryan mit seinen Follower:innen weiters teilt: „Die Erinnerungen, die wir geschaffen haben, und die künstlerische Zusammenarbeit sind für immer in meinem Herzen verankert“. Fans zeigen sich geschockt, aber auch durch die gefühlsvollen Worte des Choreographen gerührt: „Danke, dass du dich um unsere Königin gekümmert hast, @bryantanaka ! Wir lieben und unterstützen dich persönlich weiterhin ❤️ #muchlove„, kommentiert etwa ein Fan unter dem Statement. „Ich habe viel Liebe & Respekt für dich Tanaka! Du hast Mariah immer den größten Respekt gezeigt. Alles Liebe“, zeigt sich ein anderer User mit supportenden Worten.

Genaue Details zur Trennung sind bisher nicht bekannt. Laut einer Quelle von Page Six hat der Altersunterschied von 14 Jahren und die dadurch unterscheidenden Zukunftsvorstellungen der beiden dazu geführt, dass sie schließlich getrennte Wege gehen. „Er möchte eine Familie haben. Das ist nicht das, was sie will“, heißt es laut dem Insider des US-Portals. Auf diese Gerüchte haben weder Bryan noch Mariah bis jetzt Stellung bezogen. Ob der wahre Trennungsgrund der beiden jemals öffentlich gemacht wird? Diese Frage bleibt uns vorerst unbeantwortet.