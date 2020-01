An die meisten Träume können wir uns am nächsten Morgen kaum erinnern. Es gibt aber Tage, da wachen wir auf und wissen nicht, ob der Traum Realität war oder nicht. Es hat sich so täuschend echt angefühlt, dass wir ein paar Minuten brauchen, um uns zurechtzufinden.

Im Schlaf eine Trennung zu durchleben, ist für viele ein richtiger Albtraum. Dieses Traummotiv kommt aber häufiger vor als du denkst. Wir verraten dir, was es zu bedeuten hat.

1. Du wünschst dir Veränderung

Ein Traum von einer Trennung muss auf keinen Fall wörtlich genommen werden. Nicht immer bedeutet es automatisch, dass du dir innerlich eine Trennung wünschst. Er kann auch darauf hindeuten, dass du dich in deinem Leben von etwas loslösen musst, dir also eine Veränderung herbeisehnst. Denke darüber nach, welche Dinge in deinem Leben dich gerade glücklich machen und welche dir ein eher ungutes Gefühl beschweren. Es kann gut sein, dass die Veränderung rein gar nichts mit deinem Partner zu tun hat.

2. Es kriselt in deiner Beziehung

Möglicherweise gibt es derzeit aber auch Probleme in deiner Beziehung. Diese beschäftigen dich und du versuchst sie im Schlaf zu verarbeiten. Auch hier heißt es nicht, dass du dich sofort trennen solltest. Vielleicht gibt es einfach ein paar Kleinigkeiten, die dich gerade in deiner Beziehung unglücklich machen und an denen ihr arbeiten solltet. Nimm dir Zeit darüber nachzudenken, was diese Dinge sein könnte.

3. Du wünschst die insgeheim eine Trennung

Natürlich können Träume aber auch auf ein Wunschdenken hindeuten. Ein Traum von einer Trennung kann also auch wirklich bedeuten, dass du dir tief in deinem Innersten eine Trennung wünschst, es dir aber nicht eingestehen kannst oder dich nicht traust, diesen Schritt zu gehen.