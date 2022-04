Im Mai könnten die Frühlingsgefühle für diese Sternzeichen und ihre Partner bzw. Partnerinnen kaum intensiver sein. Ihre Beziehung könnte wirklich nicht besser laufen, weshalb sie im Mai mit großer Wahrscheinlichkeit womöglich ein Heiratsantrag erwartet.

Für diese Tierkreiszeichen steht im Mai die Verlobung an.

Stier

Der Stier ist momentan einfach über beide Ohren verliebt. In seiner Beziehung könnte es derzeit nämlich nicht besser laufen. Und sein Partner bzw. seine Partnerin empfindet genauso. Der Vollmond am 16. Mai könnte dann zum nächsten Beziehungsabschnitt führen, denn an diesem Tag wird der Gedanke an eine Hochzeit für ihn und seinen Partner/seine Partnerin sehr attraktiv. Weshalb eins zum anderen führt und womöglich die Frage aller Fragen ansteht.

Widder

Der Widder plant sein Leben gerne schon im Voraus. Die wichtigsten Lebensabschnitte stehen nämlich schon fix in seinem Terminkalender– so auch die Verlobung und Hochzeit. Das weiß der/die Liebste vom Widder ganz genau, weshalb er/sie sich schon einen ausgeklügelten Plan für einen romantischen Heiratsantrag zusammengestellt hat. Und im Mai ist es endlich so weit – Er/sie wird an einem warmen Mai-Abend niederknien und den Antrag stellen.

Fische

Genauso wie der Stier könnten Fische gerade nicht glücklicher in ihrer Beziehung sein. Sie verbringen momentan deshalb sehr viel Zeit mit ihrer/ihrem Liebsten. Dabei wird ihrem Partner/ihrer Partnerin klar, dass sie gar nicht mehr ohne den Fisch leben wollen. Weshalb sie kurzerhand entscheiden, einen besonderen Ring zu besorgen und dem Fisch spontan einen Heiratsantrag zu machen.