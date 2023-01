Cute Zimmerpflanzen werten einfach jeden Raum auf! Wäre da nicht ein kleines Problem: Sie gehen oftmals einfach viel zu schnell ein. Es kann natürlich viele Gründe haben, wieso sich ein Pflänzchen bei euch unwohl fühlt. So spielen auch die Lichtverhältnisse eine große Rolle. Doch selbst wenn ihr eine dunkle Wohnung habt, könnt ihr den Traum vom Urban Jungle wahr werden lassen!

Wir verraten euch, welche Zimmerpflanzen, sogar an dunklen Plätzchen gedeihen.

Diese 3 Zimmerpflanzen überleben auch in dunklen Räumen

Ein bisschen Grün in der Wohnung sieht nicht nur toll aus, sondern sorgt auch für jede Menge Gemütlichkeit. Schöne Zimmerpflanzen werten einfach jeden Raum optisch auf, das steht fest! Umso frustrierender ist es aber, wenn wir den teils sehr teuren Pflanzen beim Eingehen zusehen müssen. Ja, das mit den Pflanzen in der Wohnung ist so eine Sache. Es ist fast eine Hass-Liebe.

Denn jedes Pflänzchen hat eigene Bedürfnisse. Wer zum Beispiel eine Strelitzie an einen dunklen Ort stellt, braucht sich nicht wundern, wenn die Pflanze früher oder später eingeht. Denn manche Pflanzen brauchen einfach viel Tageslicht, um zu gedeihen. Wer generell in einer dunklen Wohnung mit relativ wenig Licht lebt, muss aber nicht verzweifeln. Denn zum Glück gibt es einige Pflanzen, die recht genügsam sind – was Tageslicht betrifft. Die folgenden drei Zimmerpflanzen sind nicht nur schön anzusehen, sondern überleben auch an schattigen Plätzchen.

1. Drachenbaum

Der Drachenbaum weiß jeden dunklen Raum optisch aufzufrischen. Diese Zimmerpflanze zeichnet sich durch seine langen schlanken, zum Teil auch zweifarbigen Blätter aus. Der Drachenbaum eignet sich besonders gut für größere Räume, denn er kann bis zu zwei Meter hoch wachsen. Er ist besonders pflegeleicht, da er nur sehr wenig Wasser und auch fast kein Licht benötigt. Der einzige Nachteil: Durch seinen Wuchs muss er gelegentlich umgetopft werden.

2. Einblatt

Dass pflegeleichte Pflanzen auch richtig schön und Instagram-tauglich aussehen können, beweist das Einblatt. Mit ihren glänzend grünen Blättern und weiß blühenden Blüten sind diese Zimmerpflanzen echte Hingucker. Besonders wohl fühlt sich das Einblatt an einem Ort im Schatten bei Temperaturen von 18 bis 25 Grad. Direktes Sonnenlicht mag diese Pflanze gar nicht. Dadurch könnten sich die Blattränder sogar unschön verfärben. Damit sie gut gedeiht, sollte die Erde immer leicht feucht sein. Sie ist die ideale Pflanze für ein Badezimmer, einen dunklen Hausgang oder ein Schlafzimmer im Innenhof.

3. Schusterpalme

Auch die äußerst schicke Schusterpalme ist kein großer Fan von direktem Sonnenlicht. Anders als klassische Palmen hat die Schusterpalme keinen Stamm. Ihre langen, speerförmigen, gestielten Blätter wachsen direkt aus dem stark verholzten, kriechenden Rhizom, was ihr ein kompaktes und fülliges Aussehen verleiht. Die Pflanze macht aber nicht nur optisch ganz schön was her, sie verträgt sogar niedrigere Temperaturen bis etwa zehn Grad Celsius. Sie ist daher auch bestens für kühle und schattige Räume geeignet.