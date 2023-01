Du triffst dich mit deiner BFF, aber ihr macht eigentlich immer nur dasselbe: Fernsehen, chillen und nebeneinander aufs Handy schauen? Gut und schön, aber eine Freundschaft hat viel mehr zu bieten.

Wir haben hier eine kleine Inspo für eure gemeinsame Zeit!

SPA Night

Handy weg und los geht es mit der Entspannung! Im stressigen Alltag kann es gut und gerne passieren, dass wir vergessen, uns selbst etwas Gutes zu tun. Ein wenig Fürsorge macht auch mit der besten Freundin mächtig Spaß. Probiert einen SPA Abend aus. Fun garantiert! Also los geht’s: Packt eure schönsten Nagellack-Farben aus, macht euch ein angenehmes Kamille-Bad für eure Hände und lackiert euch in den buntesten Farben eure Nägel. Nebenbei snackt ihr noch gesunde Gemüse-Sticks oder leckeres Popcorn und der Abend ist perfekt. ❤

via GIPHY

Cocktail-Abend

Ein paar Drinks schlürfen und den ganzen Abend über Gott und die Welt quatschen: So ein Mädelsabend kann richtig gut tun! Passend dazu: Von Montag, dem 06. Februar bis einschließlich 12. Februar 2023 findet wieder die Cocktailwoche in Wien statt. Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, einige der besten Drinks der Top-Bars der Hauptstadt auszuprobieren. 16 Wiener Lokale bieten ihre Signature Cocktails zum 2for1-Format auf die ersten beiden Drinks pro Gast an. Also können wir so auch noch richtig sparen und trotzdem den vollen Luxus genießen – ideal für eine Entdeckungsreise durch die Bars Wiens!

Bild: Culinarius

Romance Night

Wie oft haben wir Titanic schon gesehen? Gefühlt 100 Mal. Wollen wir uns den Film trotzdem zum 101. Mal ansehen? Definitiv. Mit Popcorn, Schoki und ein bisschen Vino fühlt es sich an, als würden wir den Film zum ersten Mal sehen und können ganz nebenbei mit unseren besten Freundinnen darüber philosophieren, wie süß doch die Hauptdarsteller:innen gemeinsam sind. Klingt nach einem Plan? Finden wir auch!

via GIPHY

Motto-Party

Keine Lust auf abgedroschene 90’s Partys? Keine Sorge, das schlagen wir hier auch nicht vor! Viel cooler finden wir Motto-Partys mit den besten Freundinnen. Entweder kreiert ihr Drinks passend zu einem Thema oder kleidet euch zum Motto. Der Fantasie ist hier keine Grenzen gesetzt: Egal ob „Lieblings-Ex“, „Größter Dating-Fail“ oder „Traumberuf“ – ihr habt die Qual der Wahl und bestimmt einen lustigen Abend!

via GIPHY

Powerpoint Liebe

Früher verhasst, heute ein echter Gamechanger: Powerpoint-Präsentationen! In Erinnerungen schwelgen und dabei noch richtig kreativ sein. Finden wir extrem cool! Alle Mädels ziehen ein Thema, wie zum Beispiel „Unsere erste Partynacht“ oder „Throwback 2013“ – am besten achtet ihr darauf, dass es von euch zum besagten Motto auch als Gruppe gemeinsame Bilder gibt. Lachflashs und sentimentale Momente vorprogrammiert!

via GIPHY