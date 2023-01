Es dauert nicht mehr lange, dann steht der Valentinstag auch schon wieder vor der Türe. Während einige den 14. Februar abfeiern, kann er für andere nicht schnell genug enden. Und dann gibt es noch solche, die hier die perfekte Gelegenheit wittern, um anderen – oder sich selbst – mal wieder richtig nette Valentinstagsgeschenke zu machen.

Hier findet ihr neun Geschenkideen, über die wir uns am Tag der Liebe garantiert alle freuen.

1. Schokolade

Eines der wohl besten Dinge am Valentinstag: All die Möglichkeiten, irgendwo Schoki abzustauben. Am liebsten mögen wir die Nascherei aber, wenn darin auch noch etwas Alkohol versteckt ist, hihi. Die Rumpflaumen von Heindl gibt’s sogar in der veganen Version! Zu kaufen in allen Heindl-Filialen und online, um 5,50 Euro.

Bild: Heindl

2. Exklusive Lippenstifte

Ob wir den gefühlt zehnten roten Lippenstift in unserer Sammlung auch noch brauchen? Aber sowas von. Immerhin kann man nie genügend Rottöne in petto haben, die uns sassy, classy und fancy wirken lassen. Auch Gucci hat eine Reihe von roten Beauties im Programm. Etwa den Rouge à Lèvres Voile Lippenstift in der Farbe „518 Amy Blush“, um ca. 43 Euro.

Bild: Gucci

3. Fancy Nagellack

Rote Nägel sind nicht nur das Highlight eines jeden Looks, die Farbe drückt auch Power, Selbstbewusstsein und sogar ein bisschen Romantik aus. Bei Max Factor werdet ihr bestimmt fündig. Wie wärs zum Beispiel mit Nailfinity Gel-Effekt Nagellack in der Farbe „Spotlight On Her“? Ein kräftiges Rot, das euch bis in den Frühling begleiten wird. Erhältlich für 7,99 Euro im Handel und online.

4. Herzförmiger Schmuck

Am Valentinstag kann man ruhig auch mal dick auftragen – entweder für andere oder man beschenkt sich einfach selbst. Ein herzförmiger Ring mit funkelnden Steinen und einem großen roten Highlight in der Mitte, klingt doch wirklich verlockend, nicht wahr? Zu kaufen bei Pandora sowie im Onlineshop um 69 Euro.

5. Zum Höhepunkt kommen

Wer sagt denn, dass es am Valentinstag ausschließlich Blumen, Pralinen, Schmuck und Co. geben muss? Zu einem romantischen Abend gehört auch ein ordentlicher Höhepunkt! Ob man sich diesen nun durch eine weitere involvierte Person verschafft oder mit den Marvelous Four von Satisfyer, bleibt jedem selbst überlassen. Das frühlingshafte Quartett lässt jedenfalls keine Wünsche offen. Zu bestellen um ca. 120 Euro. Aktuell ist das Set im Sale und für 49,99 Euro erhältlich.

6. Duftende Geschenkbox

Auch Lush lässt uns an diesem inoffiziellen Feiertag nicht im Stich! Denn die Geschenkbox „With Love“ erfrischt unsere Herzen mit blumigen Düften. Im Set befinden sich das Love-Duschgel, die Dream-Cream Hand- und Bodylotion sowie die Tisty Tosty Badebombe. Erhältlich im Store und online, um 24,95 Euro.

7. Blumenstrauß aus Legosteinen

Ein Blumenstrauß zum selbst Basteln, der noch dazu für immer hält? Uhm, yes please! Wer hätte gedacht, dass Legosteine auch tatsächlich mal romantisch sein können! Und das Beste: Die Sträuße können beliebig zusammengebaut werden. Erhältlich im Lego-Onlineshop um 59,99 Euro.

8. Cute Socken

Von Socken kann man nie genug haben. Vor allem dann nicht, wenn man sie selbst besticken lassen kann. Kleine Inspo: Ein cutes Hellrosa von Burlington, mit einem kleinen, aber nicht unwichtigen Detail, das die Söckchen zu einem echten Highlight macht: Der rote Buchstabe Q, der uns alle zu echten Queens macht. Möglich in ausgewählten Burlington-Stores!

9. Heiße Momente

Heiß, heißer, Valentinstag: Damit auch eure Libido nicht leer ausgeht, eignet sich eine ziemlich hotte Geschenkbox mit allerlei stimulierenden Goodies als perfekte Überraschung. Etwa das „Happy Valentine’s Day“-Set von Eis.at. Darin enthalten sind Massageöl und Massagetool für den entspannten Anfang, eine prickelnde Fingerhülle sowie ein Orgasmus Gel, das stimuliert und für eine gute Durchblutung der Vulva sorgt. Für den krönenden Abschluss sorgt dann ein Partnervibrator, den ihr beide in euer Liebesspiel integrieren könnt. Erhältlich im diskreten Onlineshop, um 125 Euro. (Pssst: Aktuell ist das Set im Sale, für 39,99 Euro)