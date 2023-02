Bei DSDS geht’s rund. Die Rapperin Katja Krasavice geht gerade mit einem TikTok-Clip viral, in dem sie ihren Jury-Kollegen Dieter Bohlen öffentlich anprangert. „Ich habe Millionen auf dem Konto, aber nicht das Recht, mich als f*cking Arschloch zu verhalten!“, rechnet die Rapperin mit dem Pop-Titan ab.

Dieter hingegen soll Katja bereits mit dem Jury-Rausschmiss gedroht haben.

Alles begann mit Kandidatin Jill Lange

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ hängt wahrlich der Haussegen schief. Eine skandalöse Schlagzeile rund um Dieter Bohlen und Katja Krasavice jagt die nächste. Und inzwischen weiß wohl das ganze Land, die zwei unterschiedlichen DSDS-Juroren können sich nicht ausstehen. Aber first things first: Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Alles begann mit Kandidatin Jill Lange.

Die Reality-TV-Teilnehmerin, die bereits in mehreren Datingshows zu sehen war, wollte bei dem Castingformat ihr Gesangstalent unter Beweis stellen. „Hast du auch irgendwas Vernünftiges, also Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich dann durchnudeln lassen?“, fragte Dieter Bohlen die Kandidatin damals. Der Spruch war in der ursprünglichen Streaming-Episode noch zu sehen, aus der TV-Sendung wurde er nach einem Shitstorm und einer Sexismus-Debatte rausgeschnitten. Der Eklat um Dieters sexistischen Sager war jedoch der Stein, der den Streit ins Rollen brachte.

Katja Krasavice veröffentlicht Diss-Track

Bereits während des Auftritts von Jill hatte Katja die Teilnehmerin in Schutz genommen – dies schnitt die Produktion allerdings aus der TV-Ausstrahlung. Wer Katja aber auf TikTok folgt, weiß, die Rapperin lässt sich nicht gerne den Mund verbieten. Bereits vergangenen Mittwoch veröffentlichte sie deshalb einen neuen Song auf TikTok, in dem sie zu der Sache mit Jill Stellung bezieht und sich gegen Dieter Bohlen auflehnt.

„Du trägst dein Slutshaming wieder mal vor wie gewohnt“, rappt die Musikerin in dem Song. „Durchgenudelt ohne Abitur. Aber läuft ganz gut der Plan. Heute hat mein Arsch mehr Relevanz als jeder deiner deutschen Superstars.“, singt sie über sich selbst. In dem Song betont Katja zudem, wieso sie überhaupt in der Jury sitzt: „Ich sitz nicht in Jurys rum für ein paar 100k, sondern um Bitches zu verteidigen, das wars“. Der Musikclip ging sofort viral, wurde mittlerweile über zwei Millionen Mal angesehen. So und jetzt legt Katja noch nach.

„Niemand kann uns Frauen den Mund verbieten“

In einem TikTok-Video bezieht Krasavice nun erneut Stellung. Auf TikTok teilt sie am Montag ein Video, in dem sie sich direkt an Dieter Bohlen richtet. Dabei lässt sie kein gutes Haar an dem 69-Jährigen. Was für ordentlich Aufregung im Netz sorgt. Der Clip verzeichnet nach nicht mal 24 Stunden bereits 6 Mio. Aufrufe.

„Ich kann es nicht glauben, dass ich 2023 noch ein Video über so ein Thema machen muss“, beginnt sie ihr Statement. Sie dulde sexistische Beleidigungen dieser Art in ihrer Anwesenheit nicht. „Ich stehe dafür, dass eine Frau machen kann, was sie will. Niemand kann uns den Mund verbieten. Das sind die Werte, für die ich kämpfe und stehe. Und ich lasse keine Frau im selben Raum, vor mir, am selben Tisch, slutshamen.“ Katja kritisiert aber auch Dieters Umgang mit ihr. Er habe die Rapperin komplett respektlos behandelt und hinter ihrem Rücken, schlecht über sie geredet.

Dann enthüllt sie: „Dieter, weißt du, wie viele Juroren sich bei mir gemeldet haben, sie sich nicht getraut haben, etwas zu sagen? Sie sind mir dankbar. […] So viele Jahre haben es alle mit sich machen lassen, aber in MIR hast du die Falsche gefunden. Die Bad Bitch lässt sich nichts gefallen!“ Weswegen ihr auch „scheißegal ist, wie viel Geld jemand hat. Oder wie bekannt jemand ist“. Geld und Bekanntheit würden niemandem das Recht geben, sich wie ein Arschloch zu verhalten.

@katjakrasavice Erst scheisse bauen und danach noch lügen 🤦🏼‍♀️ ♬ Originalton – KatjaKrasavice

Droht Katja der Rausschmiss?

Dieter Bohlen selbst reagierte bereits vor einigen Tagen auf Katjas Diss. Der 69-Jährige sagte dazu gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: „Wir haben zwei völlig unterschiedliche Einstellungen. Ich sage: ‚Der liebe Gott hat vor den Erfolg den Fleiß gesetzt. Macht eine Ausbildung, habt einen Plan B.‘ Sie sagt: ‚Guckt her, ich habe es auch ohne Ausbildung geschafft.‘ Das muss man akzeptieren. Aber ich hoffe, dass sich das nicht viele zum Vorbild nehmen.“ Im Internet häufen sich jetzt bereits Gerüchte, Katjas Aussagen gegen den Ex-„Modern Talking“-Sänger könnten sie nun ihren Platz in den Liveshows kosten. Laut der Zeitung Bild soll Dieter wohl auch schon bei RTL darum gebeten haben, die Influencerin rauszuwerfen. Ein anonymer Produktionsmitarbeiter soll gegenüber der deutschen Zeitung behauptet haben: „Dieter möchte verhindern, in den Live-Shows von Katja angegriffen zu werden. Das könne man ja nicht rausschneiden.“

Der Sender will von einem Rausschmiss allerdings (noch) nichts wissen. Ein Sprecher von RTL sagte dazu: „Die DSDS-Live-Shows starten erst im April. Da bleibt noch genug Zeit, um persönliche Streitigkeiten beizulegen.“ Ob Katja dann tatsächlich neben Dieter am Jurypult Platz nehmen wird, wird sich also in einigen Wochen zeigen.