Wenn wir Stars auf der Straße sehen, ist wohl der erste Instinkt: ich MUSS ein Foto machen! Denn ein Promi-Selfie ist für viele die perfekte Erinnerung. Doch nicht jeder Star wird auch ein Foto mit einem machen.

Denn manche VIPS verweigern Selfies.

1. Cillian Murphy

Durch seine Oscar-nominierte Hauptrolle in „Oppenheimer“ ist Schauspieler Cillian Murphy derzeit gefragter denn je. Das heißt jedoch nicht, dass Fans auch wirklich Fotos mit ihm machen können. Denn in einem Gespräch mit „GQ“ enthüllte er seine „No Photo Policy“ wenn es um Fans geht. „Als ich damit anfing hat das mein Leben verändert“, betont er. „Ich glaube, es ist einfach besser, Hallo zu sagen und ein kleines Gespräch zu führen. Ich erzähle das vielen Leuten, Schauspielerkollegen von mir, und die sagen dann nur: ‚Ich fühle mich so schlecht. Aber man braucht kein Fotoalbum, in dem man alles festhält, was man an einem Tag gemacht hat.“

2. Emma Watson

Während viele Stars einfach lieber mit Fans plaudern wollen als zu posieren, hat Emma Watson einen ganz anderen Grund, warum sie lieber keine Selfies mit Fans machen will: ihre Sicherheit. In einem Interview mit „Vanity Fair“ betonte sie nämlich: „Wenn jemand ein Foto von mir macht und es postet, hat er innerhalb von zwei Sekunden einen Marker erstellt, der genau anzeigt, wo ich mich auf zehn Meter Entfernung befinde. Sie können sehen, was ich anhabe und mit wem ich zusammen bin. Ich kann diese Daten einfach nicht weitergeben.“ Doch Emma bietet ihren Fans eine Alternative an: „Ich sage: ‚Ich werde hier sitzen und jede einzelne Frage der Harry-Potter-Fangemeinde beantworten, aber ich kann einfach kein Foto machen'“

3. Kit Harrington

In seiner Rolle als Jon Snow in „Game of Thrones“ wurde Kit Harrington extrem schnell extrem berühmt und zählte schnell zu den gefragtesten Stars. Und das hatte natürlich seine Folgen. Denn Fans wollten den Schauspieler unbedingt kennenlernen – und natürlich auch ein Foto mit ihm ergattern. Für Kit ganz schön anstrengend; insbesondere mit Blick auf seine mentale Gesundheit! Der Schauspieler hat deshalb spezielle Tage, an denen er ganz bewusst keine Fotos mit Fans macht, wie er in einem Interview mit „The Guardian“ enthüllte. Auch, wenn er damit den ein oder anderen Fan enttäuscht. „Aber man muss es einfach tun, sonst fühlt man sich wie eine Schaufensterpuppe“, betont er. „Vor allem Rose [Anm. Rose Leslie, seine Ehefrau und „Game of Thrones“ Co-Star] und ich, wir machen nie ein Foto zusammen. Denn dann fühlt sich unsere Beziehung an wie … Marionetten. Als wären wir eine wandelnde Show.“

Bild: Frazer Harrison/Getty Images Entertainment

4. Chris Pratt

Auch Superstar Chris Pratt weiß: Fotos zu verweigern kann einige erzürnen. Doch für den „Guardians of the Galaxy“-Schauspieler ist es eine Notwendigkeit, wie er erklärt. „Wenn ich ausgehe und normale Dinge tun will, muss ich mich wohl fühlen, wenn ich Leute enttäusche“, sagte er gegenüber „Cigar Aficionado“. „Also mache ich einfach keine Fotos mit Leuten. Denn dabei geht es nicht darum, den Moment zu genießen, sondern darum, den Moment zu stehlen, um später damit zu prahlen.“ Doch nicht immer klappt dieser Vorsatz auch. Denn Pratt gesteht: „Also sage ich: ‚Würdest du dich mit einem Händedruck zufrieden geben?‘ Und dann machen sie das Foto trotzdem.“

5. Justin Bieber

Ein Selfie mit Justin Bieber? Das könnte eine ziemlich schwierige Challenge werden. Nicht nur, weil man Justin erst einmal begegnen müsste, sondern weil der Sänger auch zu jenen Stars gehört, die schon lange keine Fans von Selfies sind. Bereits 2016 schrieb er in einem Instagram-Post: „Wenn ihr mich irgendwo seht wisst bitte, dass ich keine Fotos mit euch machen werde.“ Der Grund: „Ich fühle mich wie ein Tier im Zoo und ich will meinen Verstand behalten“, so der Sänger.