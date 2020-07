Wer übermütig ist, liebt es, ausgelassen zu feiern und ein Abenteuer nach dem andern zu erleben. Dabei gehen übermütige Menschen auch gerne mal Risiken ein, ohne an Konsequenzen zu denken.

Vor allem diese drei Sternzeichen sind ziemlich übermütig.

Schütze

Der Schütze zählt definitiv zu den abenteuerlustigen Sternzeichen, die nie an Konsequenzen denken. Denn er liebt es, seine Grenzen auszutesten und an sein Limit zu gehen. Schützen brauchen ständig Abwechslung und wollen sich in ihrer Freiheit keinesfalls einschränken lassen. Dadurch wird dieses Sternzeichen auch schnell mal übermütig. Allerdings führt das in Freundschaften und Beziehung auch oft zu Problemen.

Zwillinge

Auch Zwillinge lieben das Abenteuer und die Abwechslung. Vernünftig zu handeln zählt nicht unbedingt zu den Stärken dieses Sternzeichens, denn es liebt die Herausforderung. Je verrückter ein Abenteuer, desto besser. Und auch im Alltag werden Zwillinge schnell mal übermütig. Einfach nur auf einen Drink gehen, kennt dieses Sternzeichen nicht. Denn ein gemütlicher Abend in einer Bar artet meist in einer wilden Party und einem Shot nach dem anderen aus.

Wassermann

Der Wassermann überschätzt sich leider oft und kennt seine Grenzen einfach nicht. Er hat eine ziemlich naive Art, an Dinge und Probleme heranzugehen und hat eine ziemlich übermütige Persönlichkeit. Er handelt, ohne nachzudenken und macht einfach das, wonach er sich gerade fühlt. Eigentlich eine gute Eigenschaft, denn Spontanität liegt nicht jedem. Dennoch schießt er manchmal übers Ziel hinaus und verärgert damit oft sein Umfeld.