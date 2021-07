Seit Mitternacht gelten in Österreich gelockerte Corona-Regelungen. Während man in den meisten Teilen Österreichs im Handel – ausgenommen sind Supermärkte und Apotheken – keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen muss, gilt in Wien weiterhin die Maskenpflicht.

Aufgrund der sich immer weiter ausbreitenden Delta-Variante berät die Regierung heute allerdings über neue Maßnahmen.

Diese Lockerungen gelten ab heute

Die neuen Corona-Regelungen sind seit Mitternacht gültig. In acht Bundesländern benötigt man ab heute keinen Mund-Nasen-Schutz mehr, wenn man im Handel einkaufen oder Museen und Bibliotheken besuchen möchte. Ausgenommen sind jedoch Supermärkte und Apotheken! Und auch in Wien gibt es eine Ausnahme. Denn in Österreichs Hauptstadt gilt weiterhin eine Maskenpflicht – sowohl im Handel, als auch in Kinos, Theater und anderen Indoor-Events.

Das gilt in der Gastronomie: Ab sofort können Gastronomen wieder uneingeschränkt Gäste empfangen. Die maximale Auslastungsgrenze von 75 Prozent entfällt demnach.

Das ändert sich in der Nachtgastronomie: Zutritt ab sofort nur noch mit einem maximal 72 Stunden alten, negativen PCR-Test oder einer gültigen Impfung.

Wo die Maskenpflicht gilt: Seit 1. Juli kann man in Innenbereichen bereits überall dort auf Masken verzichten, wo die 3-G-Regel gilt. Also in der Gastro, in Sportstätten, in Kultur- und Freizeitbetrieben und bei Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen. Ein Mund-Nasen-Schutz muss weiterhin an Orten des täglichen Bedarfs, wie Lebensmittelgeschäften, Apotheken, Banken, Post- und Verwaltungs-Gebäuden sowie im Gesundheitsbereich getragen werden. (ausgenommen ist Wien – siehe oben)

Neue Impf-Gültigkeit: Ab dem 15. August gilt man erst ab Gültigkeit der zweiten Impfung als vollständig immunisiert. Die Regelungen für Personen, die mit Johnson & Johnson geimpft werden, sowie für Genesene und Getestete bleiben unverändert.

Doch ausgerechnet heute, am Tag der Lockerungen, kommt die Regierung mit einer CoV-Taskforce zusammen, um über weitere Maßnahmen zu sprechen.

Kommen bald wieder Verschärfungen?

Da die österreichische Regierung die ab heute geltenden Lockerungen in einer Zeit entschiedenen hat, in der die Delta-Variante hierzulande noch kaum vertreten war, muss man jetzt wieder alles neu auswerten. Eine Taskforce berät nun über neue Maßnahmen, um die Corona-Infektionen so gering wie möglich zu halten.

Im Raum steht etwa eine PCR-Testpflicht für Reiserückkehrer – darauf dränge vor allem das Gesundheitsressort. Außer Frage steht, dass es bald ein größeres Angebot an Gratis PCR-Tests gibt. Alleine schon aufgrund der Verschärfungen in der Nachtgastronomie. Wie die Apothekerkammer-Präsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr am Mittwoch ankündigte, soll es österreichweit in Apotheken bald kostenlose PCR-Tests geben.

Und auch das Contact-Racing könnte noch weiter intensiviert werden. So will man mögliche Corona-Cluster in Club, Bars und Restaurants so gut es geht vermeiden.