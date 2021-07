Wer einen PCR-Test braucht, bekommt diesen künftig kostenlos in der Apotheke. Und das österreichweit! Angeboten werden die Tests in allen Apotheken, die derzeit schon die Antigen-Tests durchführen.

Bereits in den kommenden Tagen sollen die PCR-Tests, die mittels Abstrich erfolgen, in vielen Apotheken durchgeführt werden können.

Corona: Bald gratis PCR-Tests in Apotheken

Abends in einen Nachtclub oder eine Bar gehen ist ab heute nur mehr mit einem PCR-Test oder Impfnachweis möglich. Da das Angebot an PCR-Tests aber außerhalb von Wien noch äußerst begrenzt ist, wollen nun die Apotheken einspringen. Diese werden in Zukunft nun kostenlose PCR-Tests anbieten. Das hat die Apothekerkammer-Präsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr am Mittwoch angekündigt. Noch Mittwochabend wurde dieses Angebot vom Präsidum der Apothekerkammer abgesegnet. Es ist also fix!

Ab wann sie genau wo angeboten werden, hängt derzeit von den regionalen Möglichkeiten ab. Die Vereinbarungen mit den verschiedenen Laboren in den Bundesländern müssen noch getroffen werden. Fest steht aber, es werden nicht die derzeit vor allem in Wien verwendeten Gurgel-Tests sein, sondern abgestrichene PCR-Labortests.

Auswertung dauert mindesten 24 Stunden

Für die, die das Angebot in Anspruch nehmen wollen, ändert sich im Vergleich zu den jetzt schon von den Apotheken angebotenen Antigen-Tests nichts. Nach einer Terminvereinbarung wird der Abstrich in der Apotheke durchgeführt, das Ergebnis bekommt man dann per SMS oder Mail. Es kann aber auch in der Apotheke ausgedruckt abgeholt werden.

Vor allem für Nachtschwärmer ist bei den PCR-Tests aber Vorsicht geboten: Bis die Probe im Labor angelangt und ausgewertet ist, vergehen mindestens 24 Stunden. Ein negatives Ergebnis ist 72 Stunden gültig. Diese Gültigkeitsdauer beginnt aber nicht bei Erhalt des Befunds, sondern mit dem Zeitpunkt der Probenentnahme.