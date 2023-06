Oft sagt man ja, dass einem sein Herz den richtigen Weg leitet. Doch in manchen Fällen hat auch der Verstand ein Wörtchen mitzureden. Welche Sternzeichen in den kommenden Sommermonaten unbedingt auch auf ihren Scharfsinn hören sollte, verraten wir euch hier.

Denn auch der Geist kann ganz schön weise sein.

Zwillinge

Zwillinge gelten als unglaublich neugierig und kommunikativ. Vor allem im Sommer bekommen diese Eigenschaften nochmal einen ordentlichen Boost. Dabei muss das Sternzeichen jedoch aufpassen, dass es nicht irgendwo hineingerät, wo es eigentlich gar nicht sein möchte. Denn durch die Euphorie lässt sich der Zwilling gerne mal um den Finger wickeln. Um unangenehme Situationen zu vermeiden, sollte das Sternzeichen jetzt also unbedingt auf seinen Verstand hören, wenn dieser beginnt, Warnsignale zu senden. So kommt der Zwilling auch nicht in die Lage, seine Zeit zu verschwenden.

Schütze

Die Abenteuerlust steht bei den Schützen gerade im Sommer hoch im Kurs. Am liebsten würde das Sternzeichen jeden Tag neue, spannende Dinge erleben. Doch bevor sich die Schütze ununterbrochen in neue Abenteuer stürzt und spontane Entscheidungen trifft, die sie im Nachhinein möglicherweise bereuen könnte, sollte sie zumindest ein bisschen auf ihren Verstand hören. Wenn das Sternzeichen also kurz über seine bevorstehenden Entscheidungen nachdenkt, kann es so unvorhergesehene Konsequenzen erkennen und bereits vorab handeln.

Steinbock

Wenn sich der Steinbock verliebt, dann ordentlich. Sein stark ausgeprägter Sinn für Leidenschaft bringt ihn daher oft in Situationen, die für Außenstehende etwas extrem wirken können. Gemischt mit der Euphorie des Sommers, kann es leicht passieren, dass das Sternzeichen zu impulsive Entscheidungen trifft und vorschnell handelt, nur weil es denkt, dass es bis über beide Ohren verliebt ist. Zieht der Steinbock davon jedoch ein paar Komponenten ab, die nach einiger Zeit mit Sicherheit sowieso von alleine verblasst wären, dann hat er die nackte Wahrheit vor sich. Und die kann oft ziemlich ernüchternd sein. Sorry, lieber Steinbock, aber manchmal kann einen der Verstand auch vor Katastrophen bewahren.