Good News für alle Fans von Carrie Bradshaw und Co: Der „Sex and the City“-Ableger „And Just Like That“ bekommt eine Fortsetzung! HBO Max hat jetzt bestätigt, dass eine zweite Staffel geplant ist.

„Und einfach so kommen wir für Staffel zwei zurück“, heißt es in einem kurzen Videoclip.

„And Just Like That“: Zweite Staffel bestätigt

Einige Fans der Kultserie „Sex and the City“ waren vermutlich hin- und hergerissen: Einerseits empfanden viele das Spin-off „And Just Like That“ als eher mittelmäßig und andererseits wollen wir natürlich alle wissen, wie die Geschichte von Carrie Bradshaw und ihren BFFs weitergeht! Das werden tatsächlich bald erfahren – denn HBO Max hat verraten, dass eine weitere Staffel der Serie geplant ist.

Auf Instagram veröffentlichte der US-Streamingdienst einen kurzen Clip, in dem es heißt: „Und einfach so kommen wir für Staffel zwei zurück.“ Produzent und Autor Michael Patrick King kann es kaum erwarten, wieder zu drehen: „Ich bin erfreut und aufgeregt, weitere Geschichten dieser lebhaften, mutigen Charaktere zu erzählen – gespielt von diesen kraftvollen, erstaunlichen Schauspielerinnen. Fakt ist, wir sind alle begeistert“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Erfolgreichste Serie auf HBO

Dass „And Just Like That“ eine Fortsetzung bekommt, war mehr oder weniger zu erwarten. Denn bis dato ist die Spin-off-Serie die erfolgreichste Eigenproduktion auf dem noch relativ jungen Streamingdienst HBO. Und das, obwohl das Reboot auch einige Kontroversen mit sich brachte. Wie etwa „Mr. Big“-Darsteller Chris Noth, der kurz nach der Premiere der neuen Folgen mit Vorwürfen von sexuellem Missbrauch konfrontiert wurde.

Oder aber die Abwesenheit von „Sex and the City“-Star Kim Cattral aka Samantha Jones. Den meisten Fans ist auch bitter aufgestoßen, wie die Serien-Macher die Figur von Steve dargestellt haben. Laut einigen Zuseherinnen und Zusehern hätte er ein besseres Schicksal verdient. Umso spannender ist jetzt die Frage, was in Staffel zwei passiert. Wird Carrie eine neue Liebe finden? Wie stehen die Dinge zwischen Miranda und Che? Und was treibt Charlottes Familie?

Die neuen Folgen sollen US-Medienberichten zufolge bereits Ende 2022 und spätestens Anfang 2023 zu sehen sein.