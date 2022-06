Sieben Folgen der vierten Staffel von Stranger Things sind bereits auf Netflix verfügbar. Die letzten zwei Episoden sollen am 1. Juli folgen. Doch was erwartet uns? Das verrät jetzt der neue Trailer zum Staffelfinale. Es wird blutig, düster und einfach nur episch.

Auch wir können das Staffelfinale kaum erwarten…

Stranger Things 4: Der Trailer zum Finale ist da

Nur noch wenige Tage, bis wir uns die letzten zwei Folgen der aktuellen Staffel der beliebten Netflixserie ansehen können. Während wir „Running Up That Hill“ seit Wochen in Dauerschleife hören, fragen wir uns, wie Staffel 4 wohl enden könnte. Aktuell sieht es für die Charaktere jar gar nicht gut aus … Spekulationen, wie es weitergehen könnte, sind also Dauerthema unter uns Fans.

Aber die Erlösung ist nah! Der neue Trailer zum zweiten Teil der Serie gibt jetzt erste Einblicke und die sind sehr düster. Trotzdem können wir uns darauf gefasst machen, dass die Macher uns mit mehr epischen Szenen und mehr rekordverdächtigen Songs versorgen werden. Haltet euch also am besten den 1. Juli frei. Denn dann wird das zweiteilige Finale der jüngsten Staffel nachgereicht.

Staffelfinale in Überlänge

Das Finale der 4. Staffel soll Überlänge haben – diese Details sind schon vor dem Serien-Start im Mai bekannt geworden. Die letzten beiden Folgen sollen gemeinsam auf eine Laufzeit von fast vier Stunden kommen. Wir sagen es ja, EPISCH! Was vom Finale noch durchgesickert ist: Schauspieler Joseph Quinn, der in der aktuellen Staffel Eddie spielt, gab schon kleinere Hints dazu, was uns jetzt noch erwarten könnte. Laut ihm soll das Ende der Staffel ein richtiges Gemetzel werden, denn eine Konfrontation mit dem Bösewicht ist unausweichlich. Und eine Gitarrenszene soll dabei eine besonders große Rolle spielen. Im Trailer konnten wir sie schon kurz sehen.

Die Frage, die uns der Trailer und Joesph Quinn leider nicht beantworten konnten: Wird es Eleven schaffen, ihren Freunden noch rechtzeitig zu Hilfe zu kommen? Wir dürfen gespannt sein ….