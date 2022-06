Tragische Nachrichten seitens Netflix: Während der Dreharbeiten für neue Folgen der Serie „Der Auserwählte“ in Mexiko ist es offenbar zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Zwei Schauspieler sollen dabei gestorben sein.

Zahlreiche weitere Castmitglieder sind verletzt.

Tragischer Unfall bei Netflix-Serie fordert zwei Todesopfer

Seit 2019 ist die Serie „Der Auserwählte“ bei Netflix verfügbar. Zwei Staffeln gibt es bereits, an einer weiteren wird gerade gedreht. Doch jetzt ereignete sich ein schwerer Unfall am Set auf der Halbinsel Baja California Sur, der neben sechs Verletzten auch zwei Todesopfer forderte, wie die Washington Post berichtet. Dabei soll es zu einem Crash mit einem Van gekommen sein, der tragischerweise tödlich endete.

Laut den Berichten von US-Medien sei das Auto von der Straße abgekommen, als es gerade auf dem Weg zum Flughafen war. Bei den beiden verunglückten Schauspielern handle es sich demnach um Raymundo Garduño Cruz und Juan Francisco González Aguilar. Um wen es sich bei den sechs Verletzten handelt, ist derzeit noch nicht bekannt. Wie Deadline berichtet, soll ihr Zustand aber stabil sein.

Dreharbeiten vorläufig eingestellt

Bis man die Umstände des folgenschweren Unfalls untersucht und herausgefunden hat, wie es zu dem Unglück kommen konnte, sind die Dreharbeiten jetzt erstmal eingestellt.Die Schauspiel-Gewerkschaft SAG-AFTRA hat sich wegen dieses Vorfalls mit Netflix und der mexikanischen Schauspielergewerkschaft ANDA in Verbindung gesetzt.

„Wir untersuchen die Umstände mit der lokalen Produktion“, so ein Sprecher. „Die Sicherheit am Set hat für uns immer oberste Priorität. Wir werden weiterhin alle notwendigen Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass unsere Mitglieder und andere an ihrem Arbeitsplatz sicher sind.“ Der Streamingdienst Netflix hat sich bisher noch nicht dazu geäußert.