Viele kennen Jamie Lynn Spears wohl als die kleine Schwester von Superstar Britney Spears. Als Teenager machte sie sich aber auch einen Namen als Schauspielerin – bis ihre Schwangerschaft dann für Furore sorgte.

In einem neuen Podcast spricht die Schauspielerin jetzt über die Zeit in ihrem Leben.

Jamie Lynn Spears spricht über Reaktionen auf ihre Teenie-Schwangerschaft

Als Jamie Lynn Spears mit gerade einmal 15 Jahren erfuhr, dass sie schwanger ist, wusste sie, dass das für ihr jugendfreies Image als Teenie-Star das Aus bedeutete. Denn ihre Fans kannten Jamie als die niedliche Zoey in „Zoey 101“, bei der das Maximum an Erotik ein unschuldiges Bussi auf den Mund war.

Für die junge Frau beginnt nach dieser Nachricht eine Phase, in der sie sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückzieht. Jamie zieht gemeinsam mit ihrer Mutter in eine abgelegene Hütte; ihr Telefon und jeglicher Kontakt zur Außenwelt werden ihr untersagt, verrät sie im vergangenen Jahr in ihren Memoiren. Doch ihre Zeit in Isolation sollte nicht ewig dauern und mit 16 Jahren verkündet Jamie ihre Schwangerschaft öffentlich. Und dominiert damit lange Zeit die Schlagzeilen. Sie war daraufhin zahlreichen ungefragten Meinungen ausgesetzt, die sie bis heute noch beschäftigen.

„Die ganze Welt kam zu mir und sagte mir, dass ich der schlechteste Mensch auf Erden sei“

Bei einem Auftritt im „Better Tomorrow“-Podcast erinnert sie sich an den Effekt, den ihre Schwangerschaft im Jahr 2007 hatte. „Die ganze Welt kam zu mir und sagte mir, dass ich der schlechteste Mensch auf Erden sei, weil ich das getan habe, und dass jedes junge Mädchen, das jemals meine Sendung gesehen hat, wegen mir und meiner persönlichen Entscheidung ruiniert sein würde.“

Jamie entscheidet sich letztlich dazu, sich auch nach der Geburt ihrer Tochter Maddie aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Die Serie „Zoey 101“ endet, nachdem Jamie beschließt, ihre Rolle aufzugeben. Eine Entscheidung, die sie schon getroffen hatte, als sie von ihrer Schwangerschaft erfahren hatte. „Das war etwas, für das ich die Verantwortung übernommen habe, und zwar auf eine Art und Weise, die für mich sinnvoll war“, so Jamie. „Das macht nicht für jeden anderen Sinn, aber für mich war es sinnvoll.“

Was folgt ist eine Karrierepause für die heute 32-Jährige. Doch sie lernt, mit den harschen Kommentaren umzugehen. Vor allem jene Zeit in der Isolation hilft ihr dabei, erinnert sie sich. „Ich glaube, wenn man in einer Kleinstadt ist und in einen Laden geht, wo die Kassiererin sich nicht darum kümmert, wer man ist, was man tut oder wer ein Foto von einem macht, sondern nur versucht, nach Hause zu ihren Kindern zu kommen. Wenn man täglich mit solchen Menschen zu tun hat, sieht man das Ganze ganz anders, wenn eine Zeitung eine schlechte Schlagzeile über einen schreibt, die nicht stimmt“, so die Schauspielerin. „Weißt du was, das spielt keine Rolle. Es sind die Menschen, auf die es ankommt.“ Mittlerweile hat Jamie Lynn jedoch wieder Fuß in Hollywood gefasst. Die 32-Jährige spielt unter anderem in der Serie „Sweet Magnolias“ mit und auch ihr Abschied von „Zoey 101“ sollte nicht für immer sein. Denn am 27. Juli wurde die Fortsetzung „Zoey 102“ veröffentlicht, in der Jamie wieder die titelgebende Hauptrolle spielt.