Nach jahrelanger Kritik rund um mangelnde Diversität gibt es News bei Victoria’s Secret. Die Fashion Show des Dessous-Labels kehrt nach vier Jahren zurück – angeblich mit großen Veränderungen!

Das Netz zeigt sich trotz Neuerungen dennoch kritisch.

Victoria‘s Secret Fashion Show kehrt nach vier Jahren zurück

In Zeiten, in denen Inklusivität und Body-Positivity noch Fremdwörter waren, zählten die jährlichen Star-besetzten Modenschauen von Victoria’s Secret zu den Highlights der Fashion-Branche. Mitlaufen durften lediglich die diszipliniertesten Models mit den besten Figuren und den schönsten Gesichtern. Superstars wie Allesandra Ambrosio, Irina Shayk und Gigi Hadid präsentierten spektakulär inszenierte Unterwäsche, die mit echten Diamanten und anderen Accessoires besetzt waren. Was nie fehlen durfte: Die kiloschweren Engelsflügel, durch die die Models erst zu den ikonischen „Victoria’s Secret Angels“ wurden.

Doch schon damals begann die Fassade zu bröckeln. Nach heftiger Kritik und einigen Aufschreien der Gesellschaft wegen mangelnder Diversität wurden die berühmten Fashion-Shows dann 2019 endgültig eingestellt. Seitdem war es ruhig um die Engel in Dessous – bis jetzt! Nach vier Jahren Pause nun die Überraschung: Die Victoria’s Secret Fashion Show kehrt zurück!

Show will sich neu erfinden

Wie das People-Magazin jetzt berichtet, werde bei Victoria‘s Secret eifrig an einem Comeback der Dessous-Show gearbeitet. Es sei demnach eine „neue Version der Modenschau“ in Planung. „Dies wird uns in neue Bereiche führen, wie zum Beispiel die Rückgewinnung einer unserer besten Marketing- und Unterhaltungseigenschaften, die wir bisher hatten, und sie auf den Kopf stellen, um zu reflektieren, wer wir heute sind“, so die Organisierenden.

Das Label versucht schon seit längere Zeit sich an die gesellschaftlichen Erwartungen von Diversität anzupassen, indem es zum Beispiel das Transgender-Model Emira D’Spain unter Vertrag nahm. Welche weiteren Models bei künftigen Shows über die Laufstege schreiten werden, steht noch nicht fest. Auch ein Datum für die neue Victoria’s Secret Fashion Show ist noch nicht bekannt. Man darf auf das neue Konzept jedenfalls schon gespannt sein.

Das Netz zeigt sich zwiegespalten

Im Netz trifft die Rückkehr der Show allerdings nicht gerade auf viel Begeisterung. Viele User:innen sind skeptisch, was die Neuerungen betrifft. „Die Victoria’s Secret Show wird diverser? Das glaube ich erst, wenn ich es sehe.“, schreibt eine Twitter-Userin zum Beispiel. Eine andere Nutzerin kommentiert: „Ich werde meine Empörung aufheben, bis ich sehe, ob sie tatsächlich inklusiv geworden sind oder das alles nur rein performativ war“. Einige User:innen finden, dass die Neuerungen viel zu spät kommen. „Wir wollen das nicht, es sei denn, die Models sind Plus Size. 4 Jahre zu spät.“