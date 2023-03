Nach dem Cliffhanger-Finale der vierten Stafel warten Fans von „Stranger Things“ derzeit gespannt auf die finale fünfte Staffel. Doch Netflix verkündet jetzt, dass die übernatürlichen Geschichten rund um Hawkins auch anderswo fortgesetzt werden.

Denn in London soll noch 2023 ein Theaterstück starten.

„Stranger Things“-Prequel als Theaterstück in London

„Stranger Things“ ist eines der Aushängeschilder für den Streaming-Giganten Netflix. Denn seit mittlerweile fast sieben Jahren dominiert die Show regelmäßig die Streaming-Charts und sorgt für einen Bingewatching- Marathon nach dem anderen. Kein Wunder also, dass Netflix den Hype rund um die Serie weiterhin ausreizen will. Denn obwohl die Serienmacher – die Duffer Brothers – bekanntgegeben haben, dass die Geschichte rund um Eleven und ihre Freunde mit der fünften Staffel ein Ende findet, sind Spin-Offs schon in Planung. Schon im vergangenen Sommer enthüllten die Serienmacher eine Spin-Off-Serie auf Netflix. Und jetzt kommt das nächste Highlight aus Hawkins: ein Theaterstück.

Richtig gelesen, die Show macht einen Ausflug auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Denn wie Netflix jetzt verkündet, soll bereits bis Ende des Jahres das Theaterstück „Stranger Things: The First Shadow“ seine Premiere in London feiern. Und wie der Name schon vermuten lässt handelt es sich bei dem Theaterstück um eine Art Prequel. Denn laut Medienberichten wird „The First Shadow“ Fans nach Hawkins im Jahr 1959 entführen.

Bekannte Charaktere und Hinweise auf das Finale

In diesem Jahr zieht Hauptrolle Henry Creel nach Hawkins und lernt schon bald die düstere Seite der Stadt kennen. Aufmerksamen Fans der vierten Staffel wird dieser Name wohl besonders bekannt vorkommen. Denn Henry Creel entpuppt sich in der vierten Staffel als der Bösewicht der Show. Henry wird im Laufe seines Lebens zu Vecna – jener furchteinflößenden Gestalt, die droht, die Welt, wie wir sie kennen zu zerstören. Zuschauer:innen lernen in dem Stück also eine Welt vor dem Upside Down kennen und erfahren, wie aus Henry Vecna wurde.

Doch Henry soll nicht das einzige bekannte Gesicht sein, das in dem Stück eine Rolle spielt. Denn die offizielle Plot-Beschreibung enthüllt weitere bekannte Charaktere und Serienlieblinge. So soll auch ein junger Jim Hopper dabei sein, ebenso Joyce Maldonado und die Schwester von Bob Newby.

Ob der Original-Cast auch auf die Bühne in London kommen wird, bleibt abzuwarten. Nachdem die Ereignisse allerdings einige Jahrzehnte vor der ersten Staffel „Stranger Things“ stattfinden, scheint es eher unwahrscheinlich, dass Jim, Joyce und Co von den gleichen Schauspieler:innen gespielt werden.

Geschrieben wurde das Stück übrigens von Kate Tefry, die auch in der Originalserie als Co-Produzentin und Autorin involviert war. Und auch, wenn über die Handlung noch kaum Details feststehen, so viel verraten die Verantwortlichen schon: das Theaterstück könnte für die finale fünfte Staffel essentiell sein. Denn auf der Webseite zu dem Stück heißt es, das Stück „könnte den Schlüssel zum Ende enthalten“.