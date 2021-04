Den meisten von uns ist es wichtig, wie wir aussehen und wie wir auf andere wirken. Doch manche Sternzeichen sind unglaublich eitel und legen besonders viel Wert auf ihr Aussehen.

Diese Tierkreiszeichen sind besonders eitel:

Löwe

Löwen sind extrem stolze Menschen. Sie lieben es im Mittelpunkt zu stehen und sich zu präsentieren. Deshalb achten sie auch besonders auf ihr Aussehen und legen viel Wert auf den ersten Eindruck. Obwohl der Löwe auch einen sehr intensiven Charakter hat, durch den er immer wieder auffällt, ist diesem Sternzeichen bewusst, dass das Aussehen wichtig ist. Deshalb verbringt der Löwe auch viel Zeit vor dem Spiegel und braucht Stunden, um sich fertig zu machen. Deshalb wirkt er auf andere Menschen unglaublich eitel.

Jungfrau

Die Jungfrau ist eine extreme Perfektionistin. Genau deshalb überlassen sie auch bei ihrem Aussehen nichts den Zufall. Sitzt das Haar nicht perfekt, oder ist ein kleiner Pickel sichtbar, geht dieses Sternzeichen erst gar nicht nach draußen. Sie liebt es einfach perfekt auszusehen und verbringt deshalb oft Stunden mit der Pflege ihrer Haut. Friseur- und andere Beauty-Termine gehören für die Jungfrau einfach dazu und das Sternzeichen scheut keine Kosten und Mühen, um perfekt auszusehen. Deshalb ist die Jungfrau auch sehr eitel.

Krebs

Auch der Krebs neigt ab und zu zur Eitelkeit. Dieses Sternzeichen liebt es einen großen Freundeskreis um sich zu scharren und aus diesem dann herauszustechen. So fühlt sich das Sternzeichen etwas überlegen und wohler in seiner Haut. Denn eigentlich ist der Krebs oft introvertiert und baut sein Selbstbewusstsein durch die Anerkennung anderer auf. Beim Ausgehen mit Freunden legt der Krebs deshalb besonders viel Wert auf sein Aussehen und arbeitet akribisch an seiner Frisur und Make-up. Deshalb wirkt der Krebs auch oft sehr eitel.

Waage

Die Waage ist ein sehr materialistisches Sternzeichen. Ihr ist es wichtig schöne Dinge um sich zu scharren und diese auch zu präsentieren. Dadurch baut die Waage ihr Selbstbewusstsein auf. Das Sternzeichen ist unglaublich eitel. Aber sobald jemand das Aussehen der Waage kritisiert, kommt ihre empfindliche Seite zum Vorschein. Das Sternzeichen reagiert sofort eingeschnappt und verletzt.

