Schon bald startet die neue Datingshow “Mein Date, mein bester Freund & ich” auf Sat.1. Darin suchen die schwulen beste Freunde den perfekten Mann für ihre Single-BFF. Jetzt hat der Sender die Duos vorgestellt.

Unter den acht Single-Frauen sind auch zwei bekannte Gesichter: “Love Island”-Kandidatin Chethrin und “Big Brother”-Teilnehmerin Maria Bell.

Die Duos für “Mein Date, mein bester Freund & ich” stehen fest

Jetzt ist es endlich so weit! Sat.1 hat die acht Single-Frauen und ihre besten Freunde vorgestellt, die bei der neuen Datingshow “Mein Date, mein bester Freund & ich” mitmachen. Und in der ersten Staffel sind sogar einige bekannte Gesichter dabei.

Bei “Mein Date, mein bester Freund & ich” geht es darum, dass die besten Freunde der Single-Frauen für sie den perfekten Mann finden. Die Single-Männer werden dabei natürlich auf Herz und Nieren geprüft. Denn für die schwulen besten Freunde geht es nicht nur um das Liebesglück ihrer BFF, sondern auch noch um eine Siegesprämie von 50.000 Euro. Ab 5. Juli läuft das neue Dating-Format immer montags um 20:15 auf Sat.1.

Diese Duos sind dabei:

1. Chethrin und Patrick

Die ehemalige “Love Island”-Kandidatin Chethrin wird gemeinsam mit ihrem besten Freund Patrick in dem neuen Dating-Format nach der wahren Liebe suchen. “Es reizt mich, weil man jemanden unter nicht normalen Voraussetzungen kennenlernt”, sagt die 29-Jährige gegenüber Sat.1. Vor allem freut sie sich darauf, den Mann kennenzulernen, den Patrick für sie aussucht. “Er passt gerne auf mich auf und schaut, dass ich mich nicht veräppeln lasse”.

Bild: Richard Hübner/SAT.1

2. Claudia und Fadi

Auch Claudia und Fadi werden bei “Mein Date, mein bester Freund & ich” nach einem Traummann für die 26-Jährige suchen. Die Stylistin hat zumindest schon genaue Vorstellungen, wie ihr Zukünftiger aussehen soll. “Südländer, 1,85 m groß, gut gebaut und sehr selbstständig”, sagt sie gegenüber Sat.1. Dennoch hat es bisher aber noch nicht mit der großen Liebe geklappt. Deshalb überlässt sie in dem neuen Dating-Format auch ihrem besten Freund Fadi die Entscheidung.

Bild: Richard Hübner/SAT.1

3. Colleen und Gino

Auch Colleen überlässt ihrem schwulen besten Freund die Entscheidung bei der Partnerwahl. Dabei haben die beiden aber auch noch eine andere Botschaft, die sie mit ihrer Teilnahme an der Show vermitteln wollen. “Ich würde sagen, dass die besten Freunde nicht unbedingt die Klischeeschwulen sind. Ich glaube, wir tragen ein bisschen dazu bei, dass sich die Meinung bei manchen etwas ändert”, sagt Gino gegenüber Sat.1.

Bild: Richard Hübner/SAT.1

4. Desy und Myci

Desy und Myci sind ein bekanntes Influencer-Duo. Auf ihren YouTube-Kanälen sprechen sie immer wieder über ihre unzertrennliche Freundschaft. Jetzt ist Desy aber auf der Suche nach ihrem Traummann und nimmt gemeinsam mit ihrem besten Freund an dem Dating-Format “Mein Date, mein bester Freund & ich” teil. Denn Myci weiß genau, was sie sich wünscht. “Ein Mensch, der das Leben mit Humor sieht und einfach Sachen probieren will”, beschreibt der YouTuber ihren Männergeschmack gegenüber Sat.1.

Bild: Richard Hübner/SAT.1

5. Joanna und David

Auch David will in der Datingshow seiner besten Freundin Joanna zur Seite stehen. Dabei weiß er natürlich ganz genau, was sich die 30-Jährige bei einem Mann wünscht. Seine Freundin mag vor allem Männer “mit Haaren zum Durchwuscheln”. Ob David den Traummann für seine beste Freundin finden wird und mit 50.000 Euro nach Hause gehen kann, bleibt abzuwarten.

Bild: Richard Hübner/SAT.1

6. Lela und Nik

Arbeitskollegen und auch noch beste Freunde – Lela ist fest davon überzeugt, dass Nik genau weiß, was für einen Mann sie sich wünscht. Bei der Datingshow “Mein Date, mein bester Freund & ich” will die 32-Jährige deshalb ihrem besten Freund die Wahl überlassen. Bisher ist Lela die Männersuche immer sehr schüchtern angegangen, wie ihr bester Freund gegenüber Sat.1 erzählt. “Deswegen haben wir gesagt, dass wir etwas Neues ausprobieren müssen”.

Bild: Richard Hübner/SAT.1

7. Sandy und Pascal

Auch Sandy ist schon lange auf der Suche nach ihrem Traummann. Jetzt will die Wienerin die Zügel abgeben und ihrem besten Freund Pascal die Männerwahl überlassen. Und der ist kein Unbekannter: Denn er versuchte in der ersten Staffel von “Prince Charming” das Herz von Nicolas Puschmann zu erobern. Leider klappte es damals nicht mit der großen Liebe. Doch die beiden wollen auch noch mit einigen Klischees aufräumen. “Zum Beispiel, dass heterosexuelle Männer nicht mit Schwulen können”. Das stimme aber nicht, wie man in der Show sehen werde, erklärt Pascal gegenüber Sat.1.

Bild: Richard Hübner/SAT.1

8. Maria und Steven

Bei “Mein Date, mein bester Freund & ich” können wir uns noch auf ein weiteres bekanntes Gesicht freuen. Denn auch die ehemalige “Big Brother”-Kandidatin Maria Bell wird gemeinsam mit ihrem besten Freund Steven in dem neuen Dating-Format auf die Suche nach der großen Liebe gehen. “Ich bin eine starke Frau und sehr euphorisch, damit kommt nicht jeder klar”, sagt die 29-Jährige gegenüber Sat.1. Deshalb hofft sie sehr, dass ihr bester Freund ihren Traummann findet.